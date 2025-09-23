Prévision du prix de this is a special memecoin (TISM) (USD)

Prévision du prix de this is a special memecoin pour la période 2025-2050 (USD) Prévision du prix de this is a special memecoin (TISM) pour 2025 (cette année) Selon vos prévisions, this is a special memecoin pourrait enregistrer une croissance de 0.00%. Le prix de trading pourrait atteindre $ 0.000473 en 2025. Prévision du prix de this is a special memecoin (TISM) pour 2026 (l'année prochaine) Selon vos prévisions, this is a special memecoin pourrait enregistrer une croissance de 5.00%. Le prix de trading pourrait atteindre $ 0.000497 en 2026. Prévision du prix de this is a special memecoin (TISM) pour 2027 (dans 2 ans) Selon le module de prévisions de prix, le prix futur prévu en 2027 de TISM est de $ 0.000522, avec un taux de croissance de 10.25%. Prévision du prix de this is a special memecoin (TISM) pour 2028 (dans 3 ans) Selon le module de prévisions de prix, le prix futur prévu en 2028 de TISM est de $ 0.000548, avec un taux de croissance de 15.76%. Prévision du prix de this is a special memecoin (TISM) pour 2029 (dans 4 ans) D'après le module de prévisions de prix ci-dessus, le prix cible de TISM en 2029 est de $ 0.000575, avec un taux de croissance de 21.55%. Prévision du prix de this is a special memecoin (TISM) pour 2030 (dans 5 ans) D'après le module de prévisions de prix ci-dessus, le prix cible de TISM en 2030 est de $ 0.000604, avec un taux de croissance de 27.63%. Prévision du prix de this is a special memecoin (TISM) pour 2040 (dans 15 ans) En 2040, le prix de this is a special memecoin pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 107.89%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ 0.000984. Prévision du prix de this is a special memecoin (TISM) pour 2050 (dans 25 ans) En 2050, le prix de this is a special memecoin pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 238.64%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ 0.001604.

Statistiques des prix actuels de this is a special memecoin Capitalisation boursière $ 459.82K Offre en circulation 1.00B

Prix historique de this is a special memecoin Selon les dernières données recueillies sur la page du prix de this is a special memecoin en temps réel, le prix de this is a special memecoin actuel est de 0.000473 USD. L'offre en circulation de this is a special memecoin(TISM) est de 1.00B TISM , ce qui lui confère une capitalisation boursière de 459,820 $ . Période Variation(%) Variation(USD) Haut Bas 24 heures -70.62% $ -0.001138 $ 0.002224 $ 0.000327

7 jours 0.00% $ 0 $ 0.002142 $ 0.000327

30 jours 0.00% $ 0 $ 0.002142 $ 0.000327 Performance sur 24 heures Au cours des 24 dernières heures, this is a special memecoin a montré un mouvement de prix de -0.001138 $ , reflétant un taux de changement de valeur de -70.62% . Performance sur 7 jours Au cours des 7 derniers jours, le sommet de this is a special memecoin était de 0.002142 $ , alors que le bas était de 0.000327 $ . Il a connu une variation de prix de 0.00% . Cette tendance récente montre le potentiel de TISM de connaître de nouveaux mouvements de marché. Performance sur 30 jours Au cours du dernier mois, this is a special memecoin a connu une variation de 0.00% , ce qui correspond à un changement de sa valeur d'environ 0 $ . Cela indique que TISM pourrait connaître d'autres mouvements de prix dans un avenir proche.

Comment fonctionne le module de prédiction du prix de this is a special memecoin (TISM) ? Le module de prédiction du prix de this is a special memecoin est un outil convivial conçu pour vous aider à estimer les prix de TISM à venir en fonction de vos propres hypothèses de croissance. Que vous soyez un trader expérimenté ou un investisseur curieux, ce module vous offre un moyen simple et interactif de prévoir la valeur future du token. 1. Saisissez votre prédiction de croissance Commencez en saisissant le pourcentage de croissance souhaité (qui peut être positif ou négatif en fonction de votre vision du marché). Ce pourcentage peut refléter vos attentes à l'égard de this is a special memecoin pour l'année prochaine, les cinq prochaines années ou même les décennies à venir. 2. Calculez le prix futur Une fois que vous aurez saisi le taux de croissance, cliquez sur le bouton « Calculer ». Le module calculera instantanément le prix futur projeté de TISM, vous donnant une visualisation claire de la façon dont votre prédiction affecte la valeur du token au fil du temps. 3. Explorez de différents scénarios Vous pouvez expérimenter avec de différents taux de croissance pour voir comment les différentes conditions de marché peuvent impacter le prix de this is a special memecoin. Cette flexibilité vous permet d'analyser des prévisions optimistes et prudentes, ce qui vous aidera à prendre des décisions plus éclairées. 4. Sentiment des utilisateurs et avis de la communauté Le module intègre également des données sur le sentiment des utilisateurs, ce qui vous permet de comparer vos prédictions avec celles des autres utilisateurs. Cette contribution collective offre un aperçu précieux de la façon dont la communauté perçoit l'avenir de TISM. Indicateurs techniques pour la prédiction de prix Pour améliorer la précision des prédictions, le module utilise une variété d'indicateurs techniques et de données de marché. Il s'agit notamment des éléments suivants : Moyennes mobiles exponentielles (EMA) : aide à suivre la tendance du prix du token en lissant les fluctuations et en donnant un aperçu des renversements de tendance potentiels. Bandes de Bollinger : mesure la volatilité du marché et identifie les conditions de surachat ou de survente potentiels. Indice de force relative (RSI) : évalue la dynamique de TISM afin de déterminer s'il s'agit d'une phase haussière ou baissière. Convergence/Divergence de Moyennes Mobiles (MACD) : évalue la force et la direction des mouvements de prix afin d'identifier des points d'entrée et de sortie potentiels. En combinant ces indicateurs avec des données de marché en temps réel, le module offre une prévision dynamique des prix, vous aidant à mieux comprendre le potentiel futur de this is a special memecoin.

Pourquoi la prédiction du prix de TISM est-elle importante ?

Les prédictions du prix de TISM revêtent une importance majeure pour de nombreuses raisons, et les investisseurs les établissent dans le cadre de divers objectifs :

Développement des stratégies d'investissement : les prédictions aident les investisseurs à élaborer des stratégies. Avec les estimations des prix futurs, ils peuvent décider quand acheter, vendre ou conserver une cryptomonnaie.

Évaluation des risques : comprendre les mouvements de prix potentiels permet aux investisseurs d'évaluer les risques associés à un actif numérique en particulier. Cela est indispensable pour gérer et limiter les pertes potentielles.

Analyse de marché : les prédictions impliquent souvent l'analyse des données historiques, des actualités et des tendances du marché. Cette analyse complète permet aux investisseurs de comprendre la dynamique du marché et les facteurs qui influencent l'évolution des prix.

Diversification du portefeuille : en anticipant quelles cryptomonnaies pourraient être performantes, les investisseurs peuvent diversifier leurs portefeuilles en fonction et répartir les risques entre différents actifs.

Planification à long terme : les investisseurs qui cherchent à réaliser des gains à long terme s'appuient sur les prédictions pour identifier les cryptomonnaies ayant un potentiel de croissance future.

Préparation psychologique : la connaissance des éventuels scénarios de l'évolution des prix prépare les investisseurs à la volatilité du marché sur le plan émotionnel et financier.

Engagement communautaire : les prédictions de prix des cryptomonnaies suscitent souvent des discussions au sein de la communauté des investisseurs, ce qui leur permet de mieux comprendre les tendances du marché et d'en tirer une sagesse collective.

