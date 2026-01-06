Prix de HAJIMI aujourd'hui

Le prix de HAJIMI (哈基米) en direct est actuellement de $ 0.04251, avec une variation de 4.79 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de 哈基米 en USD est de $ 0.04251 par 哈基米.

HAJIMI se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- 哈基米. Au cours des dernières 24 heures, 哈基米 a été échangé entre $ 0.04117 (plus bas) et $ 0.04804 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, 哈基米 a varié de -1.62% au cours de la dernière heure et de +56.11% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 53.34K.

Informations de marché pour HAJIMI (哈基米)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 53.34K$ 53.34K $ 53.34K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Offre en circulation ---- -- Offre totale ---- -- Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de HAJIMI est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 53.34K. L'offre en circulation de 哈基米 est de --, avec une offre totale de --. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de --.