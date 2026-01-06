CEXDEX+
Le prix de KEFUXIAOHE en direct est actuellement de 0.004169 USD. La capitalisation boursière de 客服小何 est de 4,169,000 USD. Suivez en temps réel les mises à jour du prix de 客服小何 en USD, les graphiques en direct, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures et bien plus encore !

En savoir plus sur 客服小何

Informations sur le prix de 客服小何

Qu'est-ce que 客服小何

Tokenomics de 客服小何

Prévisions de prix de 客服小何

Historique de 客服小何

Guide d'achat de 客服小何

Convertisseur de 客服小何 en monnaie fiduciaire

客服小何 au comptant

Contrats à terme USDT-M de 客服小何

Pré-ouverture

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de KEFUXIAOHE

Cours KEFUXIAOHE(客服小何)

Prix en temps réel : 1 客服小何 à USD

+4.90%1D
USD
Graphique du prix de KEFUXIAOHE (客服小何) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2026-01-06 12:54:44 (UTC+8)

Prix de KEFUXIAOHE aujourd'hui

Le prix de KEFUXIAOHE (客服小何) en direct est actuellement de $ 0.004169, avec une variation de 4.90 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de 客服小何 en USD est de $ 0.004169 par 客服小何.

KEFUXIAOHE se classe actuellement au n°1419 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 4.17M et une offre en circulation de 1.00B 客服小何. Au cours des dernières 24 heures, 客服小何 a été échangé entre $ 0.003933 (plus bas) et $ 0.004618 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.08556276703003587, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.000043032462571064.

En termes de performance à court terme, 客服小何 a varié de +1.11% au cours de la dernière heure et de +18.00% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 57.10K.

Informations de marché pour KEFUXIAOHE (客服小何)

No.1419

100.00%

BSC

La capitalisation boursière actuelle de KEFUXIAOHE est de $ 4.17M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 57.10K. L'offre en circulation de 客服小何 est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.17M.

Historique du prix de KEFUXIAOHE en USD

+1.11%

+4.90%

+18.00%

+18.00%

Historique du prix de KEFUXIAOHE (客服小何) en USD

Suivez la variation du prix de KEFUXIAOHE aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.00019474+4.90%
30 jours$ -0.001339-24.32%
60 jours$ -0.001462-25.97%
90 jours$ -0.046491-91.78%
Variation du prix de KEFUXIAOHE aujourd'hui

Aujourd'hui, 客服小何 a enregistré une variation de $ +0.00019474 (+4.90%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de KEFUXIAOHE sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.001339 (-24.32%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de KEFUXIAOHE

En élargissant la vue à 60 jours, 客服小何 a constaté une variation de $ -0.001462 (-25.97%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de KEFUXIAOHE sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ -0.046491 (-91.78%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de KEFUXIAOHE (客服小何) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de KEFUXIAOHE.

Analyse de l'IA pour KEFUXIAOHE

Des analyses alimentées par l'IA qui étudient les derniers mouvements de prix de KEFUXIAOHE, les tendances de volume de trading et les indicateurs de sentiment du marché, offrant des mises à jour en temps réel pour identifier les opportunités de trading et favoriser une prise de décision éclairée.

Quels sont les facteurs qui influencent le prix de KEFUXIAOHE ?

KEFUXIAOHE semble être un jeton cryptographique très niché ou potentiellement nouveau. Les facteurs généraux qui influencent habituellement le prix de tels jetons comprennent :

- Le volume des échanges et la liquidité
- Le sentiment du marché et la spéculation
- L'utilité et l'adoption dans le monde réel
- La taille et l'engagement de la communauté
- La disponibilité des listes sur les bourses

Pourquoi les gens veulent-ils connaître le prix de KEFUXIAOHE aujourd'hui ?

Les gens veulent connaître le prix de KEFUXIAOHE aujourd'hui parce qu'ils sont des investisseurs ou des traders qui surveillent leurs positions pour calculer leurs profits et pertes, prendre des décisions d'entrée ou de sortie, et gérer leur portefeuille. Les prix en temps réel permettent d'évaluer la volatilité du marché, les opportunités de trading et la performance des investissements dans le marché des cryptomonnaies.

Prédiction du prix de KEFUXIAOHE

Prévision du prix de KEFUXIAOHE (客服小何) pour 2030 (dans 5 ans)
D'après le module de prévisions de prix ci-dessus, le prix cible de 客服小何 en 2030 est de $ --, avec un taux de croissance de 0.00%.
Prévision du prix de KEFUXIAOHE (客服小何) pour 2040 (dans 15 ans)

En 2040, le prix de KEFUXIAOHE pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 0.00%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ --.

Outils MEXC
Pour des projections de scénarios en temps réel et une analyse plus personnalisée, les utilisateurs peuvent utiliser l'Outil de prévision des prix de MEXC ainsi que les Analyses de marché alimentées par l'IA.
Remarque : ces scénarios sont présentés à titre illustratif et éducatif ; les cryptomonnaies sont volatiles — effectuez vos propres recherches (DYOR) avant de prendre toute décision.
Vous souhaitez savoir quel prix KEFUXIAOHE pourrait atteindre en 2025–2026 ? Consultez notre page Prévisions des prix de 客服小何 pour découvrir les estimations de prix de cet actif pour les années 2025–2026 en cliquant sur Prévisions des prix de KEFUXIAOHE.

Comment acheter et investir dans du KEFUXIAOHE

Prêt à vous lancer avec KEFUXIAOHE ? Acheter du 客服小何 sur MEXC est rapide et adapté aux débutants. Vous pouvez commencer à trader instantanément dès votre premier achat. Pour en savoir plus, consultez notre guide complet sur Comment acheter du KEFUXIAOHE. Vous trouverez ci-dessous un aperçu en 5 étapes pour vous aider à démarrer votre parcours d'achat de KEFUXIAOHE (客服小何).

Étape 1

Créez un compte et effectuez la vérification d'identité (KYC)

Commencez par vous inscrire et effectuer la vérification d'identité (KYC) sur MEXC. Vous pouvez le faire sur le site officiel de MEXC ou via l'application MEXC en utilisant votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail.
Étape 2

Ajouter des USDT, USDC, ou USDE à votre portefeuille

Les USDT, USDC et USDE facilitent le trading sur MEXC. Vous pouvez acheter des USDT, USDC et USDE via un virement bancaire, le marché OTC ou le trading P2P.
Étape 3

Accédez à la page de trading au comptant

Sur le site de MEXC, cliquez sur Spot dans la barre supérieure et recherchez les tokens de votre choix.
Étape 4

Choisissez vos tokens

Avec plus de -- tokens disponibles, vous pouvez facilement acheter du Bitcoin, de l'Ethereum et des tokens tendances.
Étape 5

Finalisez votre achat

Saisissez le montant de tokens ou l'équivalent dans votre monnaie locale. Cliquez sur « Acheter », et du KEFUXIAOHE sera instantanément crédité sur votre portefeuille.
Guide d'achat de KEFUXIAOHE (客服小何)

Que pouvez-vous faire avec du KEFUXIAOHE

Détenir du KEFUXIAOHE vous permet d'aller bien au-delà de l'achat et de la conservation. Vous pouvez trader le BTC sur des centaines de marchés, gagner des récompenses passives grâce aux produits d'épargne et de staking flexibles, ou utiliser des outils de trading professionnels pour faire croître votre capital. Que vous soyez débutant ou investisseur expérimenté, MEXC facilite la maximisation de votre potentiel dans la cryptomonnaie. Voici les quatre principales façons de tirer le meilleur parti de vos tokens Bitcoin

  • Explorez le marché au comptant de MEXC

    Explorez le marché au comptant de MEXC

    Tradez plus de 2,800 tokens avec des frais de transaction très bas.

    Trading des contrats à terme

    Trading des contrats à terme

    Tradez avec un effet de levier allant jusqu'à 500x et une liquidité profonde.

  • Launchpool de MEXC

    Launchpool de MEXC

    Stakez des tokens et gagnez des airdrops incroyables.

    Pré-ouverture sur MEXC

    Pré-ouverture sur MEXC

    Achetez et vendez de nouveaux tokens avant qu'ils ne soient officiellement listés.

Trading sur MEXC avec des frais extrêmement bas

Acheter du KEFUXIAOHE (客服小何) sur MEXC, c'est obtenir plus de valeur pour votre argent. En tant que l'une des plateformes de cryptomonnaies avec les frais les plus bas du marché, MEXC vous aide à réduire vos coûts dès votre première opération de trading.

Frais de transaction au comptant :
Découvrez les frais de transaction compétitifs de MEXC.

De plus, vous pouvez trader certains tokens au comptant avec absolument aucun frais grâce au Festival 0 frais de MEXC.

Qu'est-ce que KEFUXIAOHE (客服小何)

La cofondatrice de Binance, He Yi, se désigne souvent comme la Chief Customer Service Officer (directrice du service client).

Ressources de KEFUXIAOHE

Pour une compréhension plus approfondie de KEFUXIAOHE, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur KEFUXIAOHE

Dernière mise à jour de la page : 2026-01-06 12:54:44 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur KEFUXIAOHE (客服小何)

Temps (UTC+8)TypeInformation
01-05 20:45:00Mises à jour de l'industrie
Les entrées mondiales d'actifs numériques ont atteint 47,2 milliards de dollars en 2025
01-05 18:28:00Mises à jour de l'industrie
Le marché crypto montre un rebond résilient au début de 2026, Bitcoin mène les gains parmi les cryptos principaux
01-05 04:38:00Mises à jour de l'industrie
191 millions de dollars de liquidations sur le réseau au cours des dernières 24 heures, principalement des positions courtes
01-04 22:28:00Mises à jour de l'industrie
Cette semaine, l'afflux net cumulé des ETF Bitcoin au comptant américains a atteint 459 millions de dollars
01-04 17:26:00Mises à jour de l'industrie
Les altcoins progressent largement, MYX bondit de plus de 61 % en 24 heures
01-03 15:35:45Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré des entrées nettes de 471,3 millions de dollars, tandis que les ETF Ethereum ont enregistré des entrées nettes de 174,5 millions de dollars

KEFUXIAOHE Actualités à la une

Samsung met en lumière comment les écosystèmes ouverts débloquent la véritable promesse de l'IA domestique au CES 2026

Samsung met en lumière comment les écosystèmes ouverts débloquent la véritable promesse de l'IA domestique au CES 2026

January 6, 2026
Le Mainnet de Starknet connaît une nouvelle interruption de service

Le Mainnet de Starknet connaît une nouvelle interruption de service

January 6, 2026
Dommages Inattendus au Revêtement : Risques des Entrepreneurs Non Qualifiés

Dommages Inattendus au Revêtement : Risques des Entrepreneurs Non Qualifiés

January 6, 2026
Voir plus

Découvrez-en plus sur KEFUXIAOHE

客服小何USDT (trading des contrats à terme)

Optez pour des positions longues ou courtes sur 客服小何 avec un effet de levier. Explorez le trading des contrats à terme 客服小何USDT sur MEXC et profitez des fluctuations du marché.

Tradez les marchés de KEFUXIAOHE (客服小何) sur MEXC

Explorez les marchés au comptant et sur les contrats à terme, consultez le prix et le volume de KEFUXIAOHE en direct et tradez directement.

Paires
Prix
Variation en 24 heures
Volume sur 24 heures
客服小何/USDT
+4.82%
0.00% (USDT)

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

