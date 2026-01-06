Prix de KEFUXIAOHE aujourd'hui

Le prix de KEFUXIAOHE (客服小何) en direct est actuellement de $ 0.004169, avec une variation de 4.90 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de 客服小何 en USD est de $ 0.004169 par 客服小何.

KEFUXIAOHE se classe actuellement au n°1419 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 4.17M et une offre en circulation de 1.00B 客服小何. Au cours des dernières 24 heures, 客服小何 a été échangé entre $ 0.003933 (plus bas) et $ 0.004618 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.08556276703003587, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.000043032462571064.

En termes de performance à court terme, 客服小何 a varié de +1.11% au cours de la dernière heure et de +18.00% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 57.10K.

Informations de marché pour KEFUXIAOHE (客服小何)

Classement No.1419 Capitalisation boursière $ 4.17M$ 4.17M $ 4.17M Volume (24 h) $ 57.10K$ 57.10K $ 57.10K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 4.17M$ 4.17M $ 4.17M Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre maximale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taux de circulation 100.00% Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de KEFUXIAOHE est de $ 4.17M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 57.10K. L'offre en circulation de 客服小何 est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.17M.