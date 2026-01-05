Prix de Binance Life aujourd'hui

Le prix de Binance Life (币安人生) en direct est actuellement de $ 0.13075, avec une variation de 8.66 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de 币安人生 en USD est de $ 0.13075 par 币安人生.

Binance Life se classe actuellement au n°231 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 130.75M et une offre en circulation de 1.00B 币安人生. Au cours des dernières 24 heures, 币安人生 a été échangé entre $ 0.12532 (plus bas) et $ 0.15301 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.5073972133192474, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.000104447116201723.

En termes de performance à court terme, 币安人生 a varié de +2.43% au cours de la dernière heure et de +6.72% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 108.39K.

Informations de marché pour Binance Life (币安人生)

Classement No.231 Capitalisation boursière $ 130.75M$ 130.75M $ 130.75M Volume (24 h) $ 108.39K$ 108.39K $ 108.39K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 130.75M$ 130.75M $ 130.75M Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre maximale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taux de circulation 100.00% Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de Binance Life est de $ 130.75M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 108.39K. L'offre en circulation de 币安人生 est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 130.75M.