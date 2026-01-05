CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvents
More
2025 Recap
Le prix de Binance Life en direct est actuellement de 0.13075 USD. La capitalisation boursière de 币安人生 est de 130,750,000 USD. Suivez en temps réel les mises à jour du prix de 币安人生 en USD, les graphiques en direct, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures et bien plus encore !Le prix de Binance Life en direct est actuellement de 0.13075 USD. La capitalisation boursière de 币安人生 est de 130,750,000 USD. Suivez en temps réel les mises à jour du prix de 币安人生 en USD, les graphiques en direct, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures et bien plus encore !

En savoir plus sur 币安人生

Informations sur le prix de 币安人生

Qu'est-ce que 币安人生

Tokenomics de 币安人生

Prévisions de prix de 币安人生

Historique de 币安人生

Guide d'achat de 币安人生

Convertisseur de 币安人生 en monnaie fiduciaire

币安人生 au comptant

Contrats à terme USDT-M de 币安人生

Pré-ouverture

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de Binance Life

Cours Binance Life(币安人生)

Prix en temps réel : 1 币安人生 à USD

$0.13094
$0.13094$0.13094
-8.66%1D
USD
Graphique du prix de Binance Life (币安人生) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2026-01-05 14:01:32 (UTC+8)

Prix de Binance Life aujourd'hui

Le prix de Binance Life (币安人生) en direct est actuellement de $ 0.13075, avec une variation de 8.66 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de 币安人生 en USD est de $ 0.13075 par 币安人生.

Binance Life se classe actuellement au n°231 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 130.75M et une offre en circulation de 1.00B 币安人生. Au cours des dernières 24 heures, 币安人生 a été échangé entre $ 0.12532 (plus bas) et $ 0.15301 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.5073972133192474, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.000104447116201723.

En termes de performance à court terme, 币安人生 a varié de +2.43% au cours de la dernière heure et de +6.72% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 108.39K.

Informations de marché pour Binance Life (币安人生)

No.231

$ 130.75M
$ 130.75M$ 130.75M

$ 108.39K
$ 108.39K$ 108.39K

$ 130.75M
$ 130.75M$ 130.75M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

BSC

La capitalisation boursière actuelle de Binance Life est de $ 130.75M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 108.39K. L'offre en circulation de 币安人生 est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 130.75M.

Historique du prix de Binance Life en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.12532
$ 0.12532$ 0.12532
Bas 24 h
$ 0.15301
$ 0.15301$ 0.15301
Haut 24 h

$ 0.12532
$ 0.12532$ 0.12532

$ 0.15301
$ 0.15301$ 0.15301

$ 0.5073972133192474
$ 0.5073972133192474$ 0.5073972133192474

$ 0.000104447116201723
$ 0.000104447116201723$ 0.000104447116201723

+2.43%

-8.66%

+6.72%

+6.72%

Historique du prix de Binance Life (币安人生) en USD

Suivez la variation du prix de Binance Life aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.0124145-8.66%
30 jours$ +0.01046+8.69%
60 jours$ -0.04952-27.47%
90 jours$ +0.07039+116.61%
Variation du prix de Binance Life aujourd'hui

Aujourd'hui, 币安人生 a enregistré une variation de $ -0.0124145 (-8.66%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Binance Life sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ +0.01046 (+8.69%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Binance Life

En élargissant la vue à 60 jours, 币安人生 a constaté une variation de $ -0.04952 (-27.47%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Binance Life sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.07039 (+116.61%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Binance Life (币安人生) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Binance Life.

Analyse de l'IA pour Binance Life

Des analyses alimentées par l'IA qui étudient les derniers mouvements de prix de Binance Life, les tendances de volume de trading et les indicateurs de sentiment du marché, offrant des mises à jour en temps réel pour identifier les opportunités de trading et favoriser une prise de décision éclairée.

Quels sont les facteurs qui influencent le prix de Binance Life ?

Les prix de Binance Life sont influencés par plusieurs facteurs clés :

1. La dynamique de l'offre et de la demande sur le marché
2. Le sentiment général et les tendances du marché des cryptomonnaies
3. Les développements et les partenariats dans l'écosystème Binance
4. Les évolutions réglementaires affectant les marchés des cryptomonnaies
5. Le volume des transactions et les niveaux de liquidité
6. Les mouvements des prix du Bitcoin et des principales altcoins
7. Les actualités et annonces provenant de Binance
8. Les conditions économiques mondiales
9. Les spéculations des investisseurs et les activités des grands détenteurs
10. Les modèles d'analyse technique ainsi que les niveaux de support et de résistance

Ces facteurs interconnectés génèrent une volatilité des prix et déterminent la valorisation du marché.

Pourquoi les gens veulent-ils connaître le prix de Binance Life aujourd'hui ?

Les gens souhaitent connaître le prix de Binance Life aujourd'hui pour plusieurs raisons principales : la prise de décisions en matière de trading, le suivi du portefeuille, l'analyse du marché et le choix du moment optimal pour investir. Les prix en temps réel aident les traders à identifier les points d'entrée et de sortie, à surveiller leurs profits et pertes, et à évaluer les tendances du marché afin de mieux planifier leur stratégie financière.

Prédiction du prix de Binance Life

Prévision du prix de Binance Life (币安人生) pour 2030 (dans 5 ans)
D'après le module de prévisions de prix ci-dessus, le prix cible de 币安人生 en 2030 est de $ --, avec un taux de croissance de 0.00%.
Prévision du prix de Binance Life (币安人生) pour 2040 (dans 15 ans)

En 2040, le prix de Binance Life pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 0.00%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ --.

Outils MEXC
Pour des projections de scénarios en temps réel et une analyse plus personnalisée, les utilisateurs peuvent utiliser l'Outil de prévision des prix de MEXC ainsi que les Analyses de marché alimentées par l'IA.
Remarque : ces scénarios sont présentés à titre illustratif et éducatif ; les cryptomonnaies sont volatiles — effectuez vos propres recherches (DYOR) avant de prendre toute décision.
Vous souhaitez savoir quel prix Binance Life pourrait atteindre en 2025–2026 ? Consultez notre page Prévisions des prix de 币安人生 pour découvrir les estimations de prix de cet actif pour les années 2025–2026 en cliquant sur Prévisions des prix de Binance Life.

Comment acheter et investir dans du Binance Life

Prêt à vous lancer avec Binance Life ? Acheter du 币安人生 sur MEXC est rapide et adapté aux débutants. Vous pouvez commencer à trader instantanément dès votre premier achat. Pour en savoir plus, consultez notre guide complet sur Comment acheter du Binance Life. Vous trouverez ci-dessous un aperçu en 5 étapes pour vous aider à démarrer votre parcours d'achat de Binance Life (币安人生).

Étape 1

Créez un compte et effectuez la vérification d'identité (KYC)

Commencez par vous inscrire et effectuer la vérification d'identité (KYC) sur MEXC. Vous pouvez le faire sur le site officiel de MEXC ou via l'application MEXC en utilisant votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail.
Étape 2

Ajouter des USDT, USDC, ou USDE à votre portefeuille

Les USDT, USDC et USDE facilitent le trading sur MEXC. Vous pouvez acheter des USDT, USDC et USDE via un virement bancaire, le marché OTC ou le trading P2P.
Étape 3

Accédez à la page de trading au comptant

Sur le site de MEXC, cliquez sur Spot dans la barre supérieure et recherchez les tokens de votre choix.
Étape 4

Choisissez vos tokens

Avec plus de -- tokens disponibles, vous pouvez facilement acheter du Bitcoin, de l'Ethereum et des tokens tendances.
Étape 5

Finalisez votre achat

Saisissez le montant de tokens ou l'équivalent dans votre monnaie locale. Cliquez sur « Acheter », et du Binance Life sera instantanément crédité sur votre portefeuille.
Guide d'achat de Binance Life (币安人生)

Que pouvez-vous faire avec du Binance Life

Détenir du Binance Life vous permet d'aller bien au-delà de l'achat et de la conservation. Vous pouvez trader le BTC sur des centaines de marchés, gagner des récompenses passives grâce aux produits d'épargne et de staking flexibles, ou utiliser des outils de trading professionnels pour faire croître votre capital. Que vous soyez débutant ou investisseur expérimenté, MEXC facilite la maximisation de votre potentiel dans la cryptomonnaie. Voici les quatre principales façons de tirer le meilleur parti de vos tokens Bitcoin

  • Explorez le marché au comptant de MEXC

    Explorez le marché au comptant de MEXC

    Tradez plus de 2,800 tokens avec des frais de transaction très bas.

    Trading des contrats à terme

    Trading des contrats à terme

    Tradez avec un effet de levier allant jusqu'à 500x et une liquidité profonde.

  • Launchpool de MEXC

    Launchpool de MEXC

    Stakez des tokens et gagnez des airdrops incroyables.

    Pré-ouverture sur MEXC

    Pré-ouverture sur MEXC

    Achetez et vendez de nouveaux tokens avant qu'ils ne soient officiellement listés.

Trading sur MEXC avec des frais extrêmement bas

Acheter du Binance Life (币安人生) sur MEXC, c'est obtenir plus de valeur pour votre argent. En tant que l'une des plateformes de cryptomonnaies avec les frais les plus bas du marché, MEXC vous aide à réduire vos coûts dès votre première opération de trading.

Frais de transaction au comptant :
--
Maker
--
Taker
Frais de transaction des contrats à terme :
--
Maker
--
Taker

Découvrez les frais de transaction compétitifs de MEXC.

De plus, vous pouvez trader certains tokens au comptant avec absolument aucun frais grâce au Festival 0 frais de MEXC.

Ressources de Binance Life

Pour une compréhension plus approfondie de Binance Life, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Binance Life

Combien vaudra 1 Binance Life en 2030 ?
Si Binance Life enregistrait une croissance annuelle de 5 %, sa valeur estimée pourrait atteindre environ -- d'ici 2026, -- d'ici 2030, -- d'ici 2035 et -- d'ici 2040. Ces chiffres illustrent un scénario de croissance composée stable, bien que le prix réel futur dépende de l'adoption du marché, de l'évolution de la réglementation et des conditions macroéconomiques. Vous pouvez consulter le tableau complet des prévisions ci-dessous pour une analyse détaillée, année par année, des prix potentiels de Binance Life et du retour sur investissement attendu.
Dernière mise à jour de la page : 2026-01-05 14:01:32 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Binance Life (币安人生)

Temps (UTC+8)TypeInformation
01-04 22:28:00Mises à jour de l'industrie
Cette semaine, l'afflux net cumulé des ETF Bitcoin au comptant américains a atteint 459 millions de dollars
01-04 17:26:00Mises à jour de l'industrie
Les altcoins progressent largement, MYX bondit de plus de 61 % en 24 heures
01-03 15:35:45Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré des entrées nettes de 471,3 millions de dollars, tandis que les ETF Ethereum ont enregistré des entrées nettes de 174,5 millions de dollars
01-03 00:24:01Mises à jour de l'industrie
Le nombre de transactions quotidiennes du réseau Ethereum a atteint un All-time High le 31 décembre, atteignant 1,87 million de transactions
01-02 21:28:13Mises à jour de l'industrie
Les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré des sorties nettes de 4,57 milliards de dollars au cours des deux derniers mois
01-02 16:30:28Mises à jour de l'industrie
Certains altcoins classiques et Memes Coins rebondissent, PEPE et NEIRO s'envolent de plus de 20%

Binance Life Actualités à la une

UnionBank Lance une Série de Cours Étoilés Michelin pour les Titulaires de Cartes Visa

UnionBank Lance une Série de Cours Étoilés Michelin pour les Titulaires de Cartes Visa

January 5, 2026
LG DÉVOILE LE WALLPAPER TV : LA TV OLED LA PLUS FINE AU MONDE, VÉRITABLEMENT SANS FIL

LG DÉVOILE LE WALLPAPER TV : LA TV OLED LA PLUS FINE AU MONDE, VÉRITABLEMENT SANS FIL

January 5, 2026
Médecin âgé perd 130 000 $ dans un piège crypto sur TikTok | Live Bitcoin News

Médecin âgé perd 130 000 $ dans un piège crypto sur TikTok | Live Bitcoin News

January 5, 2026
Voir plus

Découvrez-en plus sur Binance Life

币安人生USDT (trading des contrats à terme)

Optez pour des positions longues ou courtes sur 币安人生 avec un effet de levier. Explorez le trading des contrats à terme 币安人生USDT sur MEXC et profitez des fluctuations du marché.

Tradez les marchés de Binance Life (币安人生) sur MEXC

Explorez les marchés au comptant et sur les contrats à terme, consultez le prix et le volume de Binance Life en direct et tradez directement.

Paires
Prix
Variation en 24 heures
Volume sur 24 heures
币安人生/USDT
$0.13094
$0.13094$0.13094
-8.66%
0.00% (USDT)

Plus de cryptomonnaies à explorer

Principales cryptomonnaies avec données de marché disponibles sur MEXC

Tendances

Les cryptomonnaies tendance qui attirent actuellement l'attention du marché

Bitcoin

Bitcoin

BTC
MYX Finance

MYX Finance

MYX
Pippin

Pippin

PIPPIN
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Nouvellement ajoutés

Les cryptomonnaies récemment listées qui sont disponibles pour le trading

DEPINSIM

DEPINSIM

ESIM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

The9bit

The9bit

9BIT

$0.008361
$0.008361$0.008361

+7.31%

HODL

HODL

HODL

$0.000000001263
$0.000000001263$0.000000001263

-36.85%

CodexField

CodexField

CODEX

$32.3799
$32.3799$32.3799

+0.30%

AI AVatar

AI AVatar

AIAV

$0.1370
$0.1370$0.1370

+19.96%

Plus fortes hausses

Les plus fortes hausses crypto du jour

CredDeFAI

CredDeFAI

DEFAI

$0.000002699
$0.000002699$0.000002699

+380.24%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000000000000062
$0.00000000000000062$0.00000000000000062

+264.70%

AGIB

AGIB

AGIB

$0.000000000000000245
$0.000000000000000245$0.000000000000000245

+44.11%

Yei Finance

Yei Finance

CLO

$0.39645
$0.39645$0.39645

+32.82%

CZ S DOG

CZ S DOG

BROCCOLI

$0.03176
$0.03176$0.03176

+32.22%

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

Calculatrice pour 币安人生 vers USD

Montant

币安人生
币安人生
USD
USD

1 币安人生 = 0.13075 USD