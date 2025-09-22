Informations sur le prix de 0xy (0XY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.053781 $ 0.053781 $ 0.053781 Bas 24 h $ 0.055265 $ 0.055265 $ 0.055265 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.053781$ 0.053781 $ 0.053781 Haut 24 h $ 0.055265$ 0.055265 $ 0.055265 Sommet historique $ 0.108905$ 0.108905 $ 0.108905 Prix le plus bas $ 0.00000131$ 0.00000131 $ 0.00000131 Variation du prix (1 h) +1.60% Changement de prix (1J) +0.02% Variation du prix (7 j) +2,718,891.20% Variation du prix (7 j) +2,718,891.20%

Le prix en temps réel de 0xy (0XY) est de $0.054792. Au cours des dernières 24 heures, 0XY a évolué entre un minimum de $ 0.053781 et un maximum de $ 0.055265, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de 0XY est $ 0.108905, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000131.

En termes de performance à court terme, 0XY a évolué de +1.60% au cours de la dernière heure, +0.02% sur 24 heures et de +2,718,891.20% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour 0xy (0XY)

Capitalisation boursière $ 54.83M$ 54.83M $ 54.83M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 54.83M$ 54.83M $ 54.83M Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de 0xy est de $ 54.83M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de 0XY est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 54.83M.