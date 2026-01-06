Prix de 1 Coin Can Change Your Life aujourd'hui

Le prix de 1 Coin Can Change Your Life (1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE) en direct est actuellement de $ 0.02419474, avec une variation de 6.31 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE en USD est de $ 0.02419474 par 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE.

1 Coin Can Change Your Life se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 24,046,031 et une offre en circulation de 999.87M 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE. Au cours des dernières 24 heures, 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE a été échangé entre $ 0.0197427 (plus bas) et $ 0.02449469 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.04228821, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00343921.

En termes de performance à court terme, 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE a varié de +1.04% au cours de la dernière heure et de +169.86% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour 1 Coin Can Change Your Life (1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE)

Capitalisation boursière $ 24.05M$ 24.05M $ 24.05M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 24.05M$ 24.05M $ 24.05M Offre en circulation 999.87M 999.87M 999.87M Offre totale 999,865,266.62282 999,865,266.62282 999,865,266.62282

La capitalisation boursière actuelle de 1 Coin Can Change Your Life est de $ 24.05M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE est de 999.87M, avec une offre totale de 999865266.62282. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 24.05M.