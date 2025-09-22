Informations sur le prix de 100xDarren (100X) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00016554 $ 0.00016554 $ 0.00016554 Bas 24 h $ 0.00024213 $ 0.00024213 $ 0.00024213 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00016554$ 0.00016554 $ 0.00016554 Haut 24 h $ 0.00024213$ 0.00024213 $ 0.00024213 Sommet historique $ 0.00024213$ 0.00024213 $ 0.00024213 Prix le plus bas $ 0.00016554$ 0.00016554 $ 0.00016554 Variation du prix (1 h) -6.77% Changement de prix (1J) -29.61% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de 100xDarren (100X) est de $0.00017042. Au cours des dernières 24 heures, 100X a évolué entre un minimum de $ 0.00016554 et un maximum de $ 0.00024213, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de 100X est $ 0.00024213, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00016554.

En termes de performance à court terme, 100X a évolué de -6.77% au cours de la dernière heure, -29.61% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour 100xDarren (100X)

Capitalisation boursière $ 171.39K$ 171.39K $ 171.39K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 171.39K$ 171.39K $ 171.39K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de 100xDarren est de $ 171.39K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de 100X est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 171.39K.