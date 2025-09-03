Qu'est-ce que 401jK (401JK)

The 401jk (just kidding) meme is a satirical punch in the gut in the face of the concept of retirement and also the 401k. The 401k total holdings are valued at around $12 trillion USD and it is the most popular retirement savings plan in the US. As time passes forevermore true retirement, or as we like to call it real freedom will only become much harder and harder for people to attain. Through meme fueled laser focus and cyperphunk ideology the 401jK meme retirement fund token and community aim to point out the absurdities of how rigged our current system is, and how only insiders and those with power are starting the benefit from the increased centralization of cryptocurrency.........while also aiming to flip the $12 trillion USD 401k system to achieve freedom before our backs and knees are breaking.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de 401jK (401JK) Site officiel

Prévision de prix de 401jK (USD)

Combien vaudra 401jK (401JK) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs 401jK (401JK) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour 401jK.

Consultez la prévision de prix de 401jK maintenant !

401JK en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de 401jK (401JK)

Comprendre la tokenomics de 401jK (401JK) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token 401JK !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur 401jK (401JK) Combien vaut 401jK (401JK) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de 401JK en USD est de 0.00009084 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de 401JK à USD ? $ 0.00009084 . Consultez le Le prix actuel de 401JK en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de 401jK ? La capitalisation boursière de 401JK est de $ 90.84K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de 401JK ? L'offre en circulation de 401JK est de 1.00B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de 401JK ? 401JK a atteint un prix ATH de 0.00009129 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de 401JK ? 401JK a vu un prix ATL de 0.00007399 USD . Quel est le volume de trading de 401JK ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour 401JK est de -- USD . Est-ce que 401JK va augmenter cette année ? 401JK pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de 401JK pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur 401jK (401JK)