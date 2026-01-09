Le dollar canadien, symbolisé par CAD et souvent appelé « Loonie » en raison de l’image du huard représentée sur la pièce de un dollar, est la monnaie officielle du Canada. Il est émis et régulé par la Banque du Canada, la banque centrale nationale. En tant que devise mondiale majeure, le dollar canadien joue un rôle significatif dans le commerce et les finances internationaux.

Dans la vie économique quotidienne, le dollar canadien est utilisé pour toutes les transactions au Canada, qu’il s’agisse d’acheter un café ou d’acquérir une maison. Il est également couramment employé dans les villes frontalières des États-Unis pour les transactions, compte tenu des relations économiques étroites et de la proximité géographique entre les deux pays.

Le dollar canadien est une monnaie décimale : un dollar équivaut à 100 cents. Les pièces physiques comprennent des pièces de 5, 10, 25 et 50 cents ainsi que des pièces de 1 et 2 dollars. Les billets sont disponibles en coupures de 5, 10, 20, 50 et 100 dollars.

La valeur du dollar canadien fluctue sur le marché des changes, influencée par plusieurs facteurs, notamment la santé de l’économie canadienne, les taux d’intérêt et les prix des matières premières, en particulier le pétrole, dont le Canada est un important exportateur.

Sur les marchés financiers mondiaux, le dollar canadien est un choix populaire parmi les traders de devises grâce à la stabilité politique du pays, à sa gestion économique solide ainsi qu’à ses systèmes juridiques et réglementaires robustes. Sa valeur relative par rapport aux autres monnaies, notamment le dollar américain, est suivie de près par les investisseurs et les analystes du monde entier.

Bien que le dollar canadien soit une monnaie fiduciaire – ce qui signifie qu’il n’est pas adossé à des biens physiques tels que l’or ou l’argent – il bénéficie d’un haut niveau de confiance grâce à l’économie solide du Canada et à une politique monétaire transparente. Son importance dans l’économie mondiale, associée aux importantes ressources naturelles du Canada, assure au dollar canadien une place essentielle dans les finances internationales.