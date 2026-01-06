Prix de BRC20.COM aujourd'hui

Le prix de BRC20.COM (BRC20COM) en direct est actuellement de $ 0.006606, avec une variation de 2.26 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de BRC20COM en USD est de $ 0.006606 par BRC20COM.

BRC20.COM se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- BRC20COM. Au cours des dernières 24 heures, BRC20COM a été échangé entre $ 0.006316 (plus bas) et $ 0.006796 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, BRC20COM a varié de -0.07% au cours de la dernière heure et de -4.36% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 56.21K.

Informations de marché pour BRC20.COM (BRC20COM)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 56.21K$ 56.21K $ 56.21K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 138.73K$ 138.73K $ 138.73K Offre en circulation ---- -- Offre totale 21,000,000 21,000,000 21,000,000 Blockchain publique BRC20

La capitalisation boursière actuelle de BRC20.COM est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 56.21K. L'offre en circulation de BRC20COM est de --, avec une offre totale de 21000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 138.73K.