Le prix de BRC20.COM en direct est actuellement de 0.006606 USD. La capitalisation boursière de BRC20COM est de -- USD. Suivez en temps réel les mises à jour du prix de BRC20COM en USD, les graphiques en direct, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures et bien plus encore !

Cours BRC20.COM(BRC20COM)

Prix en temps réel : 1 BRC20COM à USD

$0.006606
+2.26%1D
USD
Graphique du prix de BRC20.COM (BRC20COM) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2026-01-06 12:40:57 (UTC+8)

Prix de BRC20.COM aujourd'hui

Le prix de BRC20.COM (BRC20COM) en direct est actuellement de $ 0.006606, avec une variation de 2.26 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de BRC20COM en USD est de $ 0.006606 par BRC20COM.

BRC20.COM se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- BRC20COM. Au cours des dernières 24 heures, BRC20COM a été échangé entre $ 0.006316 (plus bas) et $ 0.006796 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, BRC20COM a varié de -0.07% au cours de la dernière heure et de -4.36% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 56.21K.

Informations de marché pour BRC20.COM (BRC20COM)

$ 56.21K
$ 138.73K
21,000,000
BRC20

La capitalisation boursière actuelle de BRC20.COM est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 56.21K. L'offre en circulation de BRC20COM est de --, avec une offre totale de 21000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 138.73K.

Historique du prix de BRC20.COM en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.006316
Bas 24 h
$ 0.006796
Haut 24 h

-0.07%

+2.26%

-4.36%

-4.36%

Historique du prix de BRC20.COM (BRC20COM) en USD

Suivez la variation du prix de BRC20.COM aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.000146+2.26%
30 jours$ +0.00081+13.97%
60 jours$ +0.002322+54.20%
90 jours$ -0.004843-42.31%
Variation du prix de BRC20.COM aujourd'hui

Aujourd'hui, BRC20COM a enregistré une variation de $ +0.000146 (+2.26%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de BRC20.COM sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ +0.00081 (+13.97%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de BRC20.COM

En élargissant la vue à 60 jours, BRC20COM a constaté une variation de $ +0.002322 (+54.20%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de BRC20.COM sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ -0.004843 (-42.31%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de BRC20.COM (BRC20COM) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de BRC20.COM.

Analyse de l'IA pour BRC20.COM

Des analyses alimentées par l'IA qui étudient les derniers mouvements de prix de BRC20.COM, les tendances de volume de trading et les indicateurs de sentiment du marché, offrant des mises à jour en temps réel pour identifier les opportunités de trading et favoriser une prise de décision éclairée.

Quels sont les facteurs qui influencent le prix de BRC20.COM ?

Plusieurs facteurs clés influencent les prix des tokens BRC20.COM :

1. L'activité du réseau Bitcoin – Étant donné que les tokens BRC-20 fonctionnent sur la blockchain Bitcoin, la congestion du réseau et les frais de transaction impactent les coûts de trading ainsi que la demande.

2. Le sentiment du marché – Les tendances globales du marché des cryptomonnaies et la confiance des investisseurs affectent la valorisation des tokens BRC-20.

3. L'adoption et l'utilité – Les cas d'utilisation réels, les partenariats et le développement de la plateforme stimulent la demande pour les tokens.

4. La dynamique de l'offre – La distribution des tokens, les mécanismes de brûlage et l'offre en circulation influencent la rareté et le prix.

5. Les nouvelles réglementaires – Les politiques gouvernementales concernant Bitcoin et les réglementations sur les tokens influencent le comportement des investisseurs.

6. Les évolutions techniques – Les mises à niveau du protocole et les améliorations de l'écosystème impactent les perspectives de valeur à long terme.

Pourquoi les gens veulent-ils connaître le prix de BRC20.COM aujourd'hui ?

Les gens veulent connaître le prix actuel de BRC20.COM afin de prendre des décisions de trading, suivre leur portefeuille, analyser le marché et déterminer le moment opportun pour investir. Les données de prix en temps réel permettent d'évaluer la volatilité, d'identifier les opportunités d'achat ou de vente, de calculer les profits ou pertes, et de rester informé des tendances du marché qui affectent ce jeton BRC-20.

Prédiction du prix de BRC20.COM

Prévision du prix de BRC20.COM (BRC20COM) pour 2030 (dans 5 ans)
D'après le module de prévisions de prix ci-dessus, le prix cible de BRC20COM en 2030 est de $ --, avec un taux de croissance de 0.00%.
Prévision du prix de BRC20.COM (BRC20COM) pour 2040 (dans 15 ans)

En 2040, le prix de BRC20.COM pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 0.00%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ --.

Vous souhaitez savoir quel prix BRC20.COM pourrait atteindre en 2025–2026 ? Consultez notre page Prévisions des prix de BRC20COM pour découvrir les estimations de prix de cet actif pour les années 2025–2026.

Comment acheter et investir dans du BRC20.COM

Prêt à vous lancer avec BRC20.COM ? Acheter du BRC20COM sur MEXC est rapide et adapté aux débutants. Vous pouvez commencer à trader instantanément dès votre premier achat. Pour en savoir plus, consultez notre guide complet sur Comment acheter du BRC20.COM. Vous trouverez ci-dessous un aperçu en 5 étapes pour vous aider à démarrer votre parcours d'achat de BRC20.COM (BRC20COM).

Étape 1

Créez un compte et effectuez la vérification d'identité (KYC)

Commencez par vous inscrire et effectuer la vérification d'identité (KYC) sur MEXC. Vous pouvez le faire sur le site officiel de MEXC ou via l'application MEXC en utilisant votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail.
Étape 2

Ajouter des USDT, USDC, ou USDE à votre portefeuille

Les USDT, USDC et USDE facilitent le trading sur MEXC. Vous pouvez acheter des USDT, USDC et USDE via un virement bancaire, le marché OTC ou le trading P2P.
Étape 3

Accédez à la page de trading au comptant

Sur le site de MEXC, cliquez sur Spot dans la barre supérieure et recherchez les tokens de votre choix.
Étape 4

Choisissez vos tokens

Avec plus de -- tokens disponibles, vous pouvez facilement acheter du Bitcoin, de l'Ethereum et des tokens tendances.
Étape 5

Finalisez votre achat

Saisissez le montant de tokens ou l'équivalent dans votre monnaie locale. Cliquez sur « Acheter », et du BRC20.COM sera instantanément crédité sur votre portefeuille.
Que pouvez-vous faire avec du BRC20.COM

Détenir du BRC20.COM vous permet d'aller bien au-delà de l'achat et de la conservation. Vous pouvez trader le BTC sur des centaines de marchés, gagner des récompenses passives grâce aux produits d'épargne et de staking flexibles, ou utiliser des outils de trading professionnels pour faire croître votre capital. Que vous soyez débutant ou investisseur expérimenté, MEXC facilite la maximisation de votre potentiel dans la cryptomonnaie. Voici les quatre principales façons de tirer le meilleur parti de vos tokens Bitcoin

  • Explorez le marché au comptant de MEXC

    Explorez le marché au comptant de MEXC

    Tradez plus de 2,800 tokens avec des frais de transaction très bas.

    Trading des contrats à terme

    Trading des contrats à terme

    Tradez avec un effet de levier allant jusqu'à 500x et une liquidité profonde.

  • Launchpool de MEXC

    Launchpool de MEXC

    Stakez des tokens et gagnez des airdrops incroyables.

    Pré-ouverture sur MEXC

    Pré-ouverture sur MEXC

    Achetez et vendez de nouveaux tokens avant qu'ils ne soient officiellement listés.

Trading sur MEXC avec des frais extrêmement bas

Acheter du BRC20.COM (BRC20COM) sur MEXC, c'est obtenir plus de valeur pour votre argent. En tant que l'une des plateformes de cryptomonnaies avec les frais les plus bas du marché, MEXC vous aide à réduire vos coûts dès votre première opération de trading.

Frais de transaction au comptant :
Qu'est-ce que BRC20.COM (BRC20COM)

BRC20.com was formed to bring critical infrastructure to the BRC20 ecosystem. The team have already launched a dashboard platform as well as discovery tools tailored for the growing BRC20 ecosystem, as well as the .COM token - the first DeFi protocol on Bitcoin.

Ressources de BRC20.COM

Pour une compréhension plus approfondie de BRC20.COM, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Livre blanc
Site officiel de BRC20.COM
Explorateur de blocs

Découvrez-en plus sur BRC20.COM

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

