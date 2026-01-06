Prix de SNAPX aujourd'hui

Le prix de SNAPX (XNAP) en direct est actuellement de $ 0,0009755, avec une variation de 21,70 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de XNAP en USD est de $ 0,0009755 par XNAP.

SNAPX se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- XNAP. Au cours des dernières 24 heures, XNAP a été échangé entre $ 0,000929 (plus bas) et $ 0,0015097 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, XNAP a varié de -2,28% au cours de la dernière heure et de -37,93% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 200,59K.

Informations de marché pour SNAPX (XNAP)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 200,59K$ 200,59K $ 200,59K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1,22M$ 1,22M $ 1,22M Offre en circulation ---- -- Offre totale 1 250 000 000 1 250 000 000 1 250 000 000 Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de SNAPX est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 200,59K. L'offre en circulation de XNAP est de --, avec une offre totale de 1250000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1,22M.