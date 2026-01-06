CEXDEX+
Le prix de Chicago Coin en direct est actuellement de -- USD. La capitalisation boursière de CLT est de -- USD. Suivez en temps réel les mises à jour du prix de CLT en USD, les graphiques en direct, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures et bien plus encore !

En savoir plus sur CLT

Informations sur le prix de CLT

Qu'est-ce que CLT

Tokenomics de CLT

Prévisions de prix de CLT

Logo de Chicago Coin

Cours Chicago Coin(CLT)

Non listé

USD
Prix de Chicago Coin aujourd'hui

Le prix de Chicago Coin (CLT) en direct est actuellement de --, avec une variation de 0.00 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de CLT en USD est de -- par CLT.

Chicago Coin se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- CLT. Au cours des dernières 24 heures, CLT a été échangé entre -- (plus bas) et -- (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, CLT a varié de -- au cours de la dernière heure et de -- au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Chicago Coin (CLT)

La capitalisation boursière actuelle de Chicago Coin est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CLT est de --, avec une offre totale de --. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de --.

Historique du prix de Chicago Coin en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Historique du prix de Chicago Coin (CLT) en USD

Suivez la variation du prix de Chicago Coin aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Variation du prix de Chicago Coin aujourd'hui

Aujourd'hui, CLT a enregistré une variation de -- (--), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Chicago Coin sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de -- (--), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Chicago Coin

En élargissant la vue à 60 jours, CLT a constaté une variation de -- (--), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Chicago Coin sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de -- (--), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Prédiction du prix de Chicago Coin

Prévision du prix de Chicago Coin (CLT) pour 2030 (dans 5 ans)
D'après le module de prévisions de prix ci-dessus, le prix cible de CLT en 2030 est de $ --, avec un taux de croissance de 0.00%.
Prévision du prix de Chicago Coin (CLT) pour 2040 (dans 15 ans)

En 2040, le prix de Chicago Coin pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 0.00%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ --.

Outils MEXC
Pour des projections de scénarios en temps réel et une analyse plus personnalisée, les utilisateurs peuvent utiliser l'Outil de prévision des prix de MEXC ainsi que les Analyses de marché alimentées par l'IA.
Remarque : ces scénarios sont présentés à titre illustratif et éducatif ; les cryptomonnaies sont volatiles — effectuez vos propres recherches (DYOR) avant de prendre toute décision.
Vous souhaitez savoir quel prix Chicago Coin pourrait atteindre en 2025–2026 ? Consultez notre page Prévisions des prix de CLT pour découvrir les estimations de prix de cet actif pour les années 2025–2026 en cliquant sur Prévisions des prix de Chicago Coin.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Chicago Coin

Mises à jour importantes de l'industrie sur Chicago Coin (CLT)

Temps (UTC+8)TypeInformation
01-05 20:45:00Mises à jour de l'industrie
Les entrées mondiales d'actifs numériques ont atteint 47,2 milliards de dollars en 2025
01-05 18:28:00Mises à jour de l'industrie
Le marché crypto montre un rebond résilient au début de 2026, Bitcoin mène les gains parmi les cryptos principaux
01-05 04:38:00Mises à jour de l'industrie
191 millions de dollars de liquidations sur le réseau au cours des dernières 24 heures, principalement des positions courtes
01-04 22:28:00Mises à jour de l'industrie
Cette semaine, l'afflux net cumulé des ETF Bitcoin au comptant américains a atteint 459 millions de dollars
01-04 17:26:00Mises à jour de l'industrie
Les altcoins progressent largement, MYX bondit de plus de 61 % en 24 heures
01-03 15:35:45Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré des entrées nettes de 471,3 millions de dollars, tandis que les ETF Ethereum ont enregistré des entrées nettes de 174,5 millions de dollars

Chicago Coin Actualités à la une

La vérité fondamentale d'Ethereum (ETH) : La résilience avant la vitesse

La vérité fondamentale d'Ethereum (ETH) : La résilience avant la vitesse

January 6, 2026
La série D-Coded de Divya Gokulnath, cofondatrice de BYJU'S, devient virale – Voici pourquoi

La série D-Coded de Divya Gokulnath, cofondatrice de BYJU'S, devient virale – Voici pourquoi

January 6, 2026
La Crypto entre dans une semaine décisive pour Bitcoin, Ethereum et les événements macro

La Crypto entre dans une semaine décisive pour Bitcoin, Ethereum et les événements macro

January 6, 2026
Voir plus

Découvrez-en plus sur Chicago Coin

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

