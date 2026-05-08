Qu'est-ce que Kakaxa ?

Kakaxa est une memecoin unique qui se concentre sur l'élément central qui définit toutes les shitcoins, ce qui la distingue des autres sur le marché.

En quoi Kakaxa est-elle unique ?

Kakaxa se démarque en embrassant l'essence même des shitcoins, mettant en avant leur ingrédient clé plutôt que de suivre la tendance consistant à copier des mèmes célèbres.

À quoi peut-on utiliser Kakaxa ?

Kakaxa peut être utilisée pour participer à sa prévente, offrant ainsi l'opportunité de gagner de l'argent selon des conditions spécifiques, notamment en termes de contributions minimales et maximales ainsi que de détails sur la distribution des tokens.

Quel est le prix actuel de Kakaxa ?

Le prix en direct de Kakaxa (KAKAXA) est de €0.000464153732604990000 EUR. Cette évaluation en temps réel est mise à jour en continu et regroupe les prix provenant des principales bourses mondiales afin de vous garantir un taux de marché précis.

Comment se positionne Kakaxa sur le marché ?

Kakaxa occupe actuellement le rang n°6975 sur le marché, soutenu par une capitalisation boursière de €46143.6494149080000. Ce classement est influencé par la profondeur de liquidité, la demande globale des investisseurs et l'offre de tokens en circulation.

Quelle est l'offre en circulation de KAKAXA ?

L'offre en circulation de KAKAXA est de 99415059.99 tokens, ce qui représente la quantité disponible sur le marché ouvert. Ce chiffre joue un rôle important dans la détermination de la valorisation du marché, de la rareté ainsi que des dynamiques d'inflation à long terme.

Quelle est la fourchette de prix sur 24 heures pour Kakaxa ?

Durant les dernières 24 heures, Kakaxa a échangé dans une fourchette comprise entre €0.000377150994082530000 (plus bas sur 24 heures) et €0.000467433158327640000 (plus haut sur 24 heures). Cette fourchette de volatilité aide les traders à comprendre l'élan à court terme et l'imprévisibilité du marché.

À quel point Kakaxa est-il éloigné de son plus haut historique et de son plus bas historique ?

Kakaxa a atteint un plus haut historique de €0.2680261866138510000, tandis que le prix le plus bas enregistré (ATL) est de €0.000181501307268120000. Ces références historiques permettent aux traders d'évaluer le potentiel de prix à long terme et les cycles du marché.

À quel point le trading de KAKAXA est-il actif aujourd'hui ?

Le volume d'échanges des dernières 24 heures s'élève à €--, reflétant la participation actuelle sur le marché. Un volume plus élevé indique souvent un intérêt accru des investisseurs et une liquidité plus profonde sur le marché.

Qu'est-ce qui influence la direction récente de la tendance pour Kakaxa ?

La variation actuelle du prix de 10.19% sur les dernières 24 heures est façonnée par le sentiment du marché, l'activité de trading, les facteurs macroéconomiques ainsi que les mises à jour spécifiques à l'écosystème concernant Meme,TON Ecosystem,TON Meme. Une augmentation soudaine du volume peut également agir comme catalyseur pour des mouvements brusques de prix.