MetFi est une organisation autonome décentralisée (DAO) qui offre un accès en phase précoce à des startups prometteuses dans les domaines du Web3 et de la méta-mondialisation, tout en partageant ses bénéfices avec la communauté. C'est un écosystème d'utilité NFT qui permet aux participants d'acheter des NFT, donnant ainsi accès à des projets à fort potentiel de croissance. MetFi vise à devenir le premier incubateur mondial pour les projets liés à la méta-mondialisation, à l'intelligence artificielle et au Web3, en partageant ses retours avec sa communauté.

Quel est le prix actuel de MetFi ?

Le prix en direct de MetFi (METFI) est de €0.011171972760412860000 EUR. Cette évaluation en temps réel est mise à jour en continu et regroupe les prix provenant des principales bourses mondiales afin de vous garantir un taux de marché précis.

Comment se positionne MetFi sur le marché ?

MetFi occupe actuellement le rang n°1826 sur le marché, soutenu par une capitalisation boursière de €3552081.4362255660000. Ce classement est influencé par la profondeur de liquidité, la demande globale des investisseurs et l'offre de tokens en circulation.

Quelle est l'offre en circulation de METFI ?

L'offre en circulation de METFI est de 317155200.711972 tokens, ce qui représente la quantité disponible sur le marché ouvert. Ce chiffre joue un rôle important dans la détermination de la valorisation du marché, de la rareté ainsi que des dynamiques d'inflation à long terme.

Quelle est la fourchette de prix sur 24 heures pour MetFi ?

Durant les dernières 24 heures, MetFi a échangé dans une fourchette comprise entre €0.011050080339396960000 (plus bas sur 24 heures) et €0.011265134004902790000 (plus haut sur 24 heures). Cette fourchette de volatilité aide les traders à comprendre l'élan à court terme et l'imprévisibilité du marché.

À quel point MetFi est-il éloigné de son plus haut historique et de son plus bas historique ?

MetFi a atteint un plus haut historique de €4.85525366730000, tandis que le prix le plus bas enregistré (ATL) est de €0.009888294798712080000. Ces références historiques permettent aux traders d'évaluer le potentiel de prix à long terme et les cycles du marché.

À quel point le trading de METFI est-il actif aujourd'hui ?

Le volume d'échanges des dernières 24 heures s'élève à €--, reflétant la participation actuelle sur le marché. Un volume plus élevé indique souvent un intérêt accru des investisseurs et une liquidité plus profonde sur le marché.

Qu'est-ce qui influence la direction récente de la tendance pour MetFi ?

La variation actuelle du prix de 0.41% sur les dernières 24 heures est façonnée par le sentiment du marché, l'activité de trading, les facteurs macroéconomiques ainsi que les mises à jour spécifiques à l'écosystème concernant Yield Farming,BNB Chain Ecosystem,Governance. Une augmentation soudaine du volume peut également agir comme catalyseur pour des mouvements brusques de prix.