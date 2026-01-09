Le guarani paraguayen est la monnaie officielle du Paraguay, un pays enclavé d'Amérique du Sud. Baptisée ainsi en hommage au peuple indigène guarani, cette monnaie fiduciaire joue un rôle essentiel dans l'économie du pays et dans les transactions quotidiennes. Elle constitue le moyen d'échange pour les biens et services sur le territoire national et est utilisée dans tous les secteurs, notamment le commerce, les finances et l'industrie.

Le guarani paraguayen est émis par la Banque centrale du Paraguay, l'autorité monétaire nationale. Cette banque centrale est chargée de mettre en œuvre la politique monétaire, de maîtriser l'inflation et de garantir la stabilité du guarani paraguayen. La monnaie est disponible sous forme de pièces et de billets, avec plusieurs coupures afin de faciliter des transactions de tailles variées.

Sur le marché financier mondial, le guarani paraguayen est soumis aux risques de change, comme toute autre monnaie. La valeur du guarani par rapport aux autres devises est déterminée par le marché des changes. Il convient de noter que le guarani paraguayen n'est pas une monnaie largement échangée à l'extérieur du Paraguay, ce qui peut entraîner une liquidité limitée et des coûts de transaction plus élevés lors des opérations de change.

Malgré sa portée mondiale restreinte, le guarani paraguayen joue un rôle significatif dans l'économie du Paraguay. Il sert à fixer les prix des biens et services, à comptabiliser les activités économiques et à conserver la valeur. C'est également la monnaie utilisée par le gouvernement pour ses politiques fiscales, notamment en matière de dépenses publiques et de fiscalité.

En conclusion, le guarani paraguayen est un élément essentiel de l'infrastructure économique du Paraguay. En tant que monnaie nationale, il est profondément intégré dans la vie quotidienne des Paraguayens et dans les opérations des entreprises. Sa valeur et sa stabilité sont gérées par la Banque centrale du Paraguay, qui veille à maintenir un environnement économique stable et sain pour le pays.