Tableau de conversion de Frankencoin en Lao Kip
Tableau de conversion de ZCHF en LAK
- 1 ZCHF26,985.67 LAK
- 2 ZCHF53,971.34 LAK
- 3 ZCHF80,957.01 LAK
- 4 ZCHF107,942.69 LAK
- 5 ZCHF134,928.36 LAK
- 6 ZCHF161,914.03 LAK
- 7 ZCHF188,899.70 LAK
- 8 ZCHF215,885.37 LAK
- 9 ZCHF242,871.04 LAK
- 10 ZCHF269,856.72 LAK
- 50 ZCHF1,349,283.58 LAK
- 100 ZCHF2,698,567.17 LAK
- 1,000 ZCHF26,985,671.67 LAK
- 5,000 ZCHF134,928,358.33 LAK
- 10,000 ZCHF269,856,716.65 LAK
Le tableau ci-dessus affiche en temps réel les conversions de Frankencoin en Lao Kip (ZCHF en LAK) pour une large gamme de valeurs, de 1 ZCHF à 10,000 ZCHF. Il fournit une référence rapide pour les montants de ZCHF les plus consultés en utilisant les derniers taux du marché en LAK. Cela est utile pour estimer les valeurs allant de petites transactions à de grandes détentions. Si vous recherchez des conversions personnalisées de ZCHF en LAK, veuillez utiliser l'outil de conversion ci-dessus.
Tableau de conversion de LAK en ZCHF
- 1 LAK0.0{4}3705 ZCHF
- 2 LAK0.0{4}7411 ZCHF
- 3 LAK0.0001111 ZCHF
- 4 LAK0.0001482 ZCHF
- 5 LAK0.0001852 ZCHF
- 6 LAK0.0002223 ZCHF
- 7 LAK0.0002593 ZCHF
- 8 LAK0.0002964 ZCHF
- 9 LAK0.0003335 ZCHF
- 10 LAK0.0003705 ZCHF
- 50 LAK0.001852 ZCHF
- 100 LAK0.003705 ZCHF
- 1,000 LAK0.03705 ZCHF
- 5,000 LAK0.1852 ZCHF
- 10,000 LAK0.3705 ZCHF
Le tableau ci-dessus affiche en temps réel les conversions de Lao Kip en Frankencoin (LAK en ZCHF) pour une large gamme de montants, de 1 LAK à 10,000 LAK. Il sert de référence rapide pour voir combien de Frankencoin vous pouvez obtenir aux taux actuels en fonction des montants de LAK les plus utilisés. Pour des valeurs personnalisées non répertoriées, veuillez utiliser l'outil de conversion ci-dessus.
Frankencoin (ZCHF) s'échange actuellement à 26,985.67 LAK ₭, affichant une variation de -0.19% au cours des 24 dernières heures. Le volume de trading sur 24 heures s'élève à ₭--, avec une capitalisation boursière entièrement diluée de -- ₭. Pour un aperçu plus détaillé des tendances en direct, des graphiques et des données historiques, consultez notre page dédiée au prix de Frankencoin.
--
Offre en circulation
--
Volume de trading de sur 24 heures
--
Capitalisation boursière de
-0.19%
Changement de prix (1J)
--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
Le graphique de tendance de ZCHF en LAK ci-dessus affiche à la fois le prix en temps réel et les mouvements historiques. Vous pouvez basculer entre différentes périodes — 24 heures, 7 jours, 30 jours, 90 jours et plus — pour analyser les tendances à court et à long terme, identifier les schémas du marché et suivre les fluctuations de Frankencoin par rapport au LAK. Cet outil visuel aide à prendre des décisions de trading et d'investissement éclairées. Pour obtenir les informations de marché les plus récentes, consultez le prix actuel de Frankencoin.
Résumé de conversion de ZCHF en LAK
Au | 1 ZCHF = 26,985.67 LAK | 1 LAK = 0.0{4}3705 ZCHF
Aujourd'hui, le taux de change pour 1 ZCHF en LAK est de 26,985.67 LAK.
L'achat de 5 ZCHF coûtera 134,928.36 LAK et 10 ZCHF sont évalués à 269,856.72 LAK.
1 LAK peut être échangé contre 0.0{4}3705 ZCHF.
50 LAK peut être converti en 0.001852 ZCHF, hors frais de plateforme ou de gaz.
Le taux de conversion de 1 ZCHF en LAK a changé de 0.00% au cours des 7 derniers jours.
Au cours des 24 dernières heures, le taux a fluctué de -0.19%, atteignant un maximum de -- LAK et un minimum de -- LAK.
Il y a un mois, la valeur de 1 ZCHF était de -- LAK, ce qui représente une variation de -- de sa valeur actuelle.
Au cours des 90 derniers jours, ZCHF a fluctué de -- LAK, ce qui a entraîné une modification de sa valeur de --.
Tout savoir sur Frankencoin (ZCHF)
Maintenant que vous avez calculé le prix de Frankencoin (ZCHF), vous pouvez en apprendre davantage sur Frankencoin directement sur MEXC. Explorez le passé, le présent et l'avenir de ZCHF. Découvrez son plus haut niveau historique, comment acheter du Frankencoin, les paires de trading et plus encore.
Volatilité et tendances de conversion de ZCHF en LAK
Au cours des 24 dernières heures, Frankencoin (ZCHF) a fluctué entre -- LAK et -- LAK, reflétant la volatilité du marché à court terme. Au cours des 7 derniers jours, le prix a évolué entre un minimum de 26,981.345998635716 LAK et un maximum de 27,385.795834446926 LAK. Vous pouvez consulter les mouvements détaillés du prix de ZCHF en LAK ainsi que les données de volatilité sur 24 heures, 7 jours, 30 jours et 90 jours dans le tableau ci-dessous.
|Dernières 24 heures
|7 derniers jours
|30 derniers jours
|90 derniers jours
|Forte
|₭ 27,035.41
|₭ 27,251.7
|₭ 27,467.98
|₭ 46,068.35
|Faible
|₭ 26,819.13
|₭ 26,819.13
|₭ 26,386.56
|₭ 24,223.73
|Moyenne
|₭ 26,819.13
|₭ 27,035.41
|₭ 27,035.41
|₭ 27,035.41
|Volatilité
|+0.35%
|+1.48%
|+3.65%
|+80.92%
|Variation
|-0.19%
|-1.07%
|-0.75%
|+0.16%
Prévisions du prix de Frankencoin en LAK pour 2027 et 2030
Les perspectives de prix de Frankencoin sont influencées par la demande du marché, les tendances d'adoption, l'implication des institutions et les facteurs économiques globaux. En supposant un taux de croissance annuel projeté de 5 %, voici quelques prévisions possibles du prix de ZCHF en LAK pour les prochaines années :
Prévision du prix de ZCHF pour 2027
D'ici 2027, Frankencoin pourrait atteindre environ ₭28,334.96, en supposant un taux de croissance annuel stable de 5 % par rapport au niveau de prix actuel.
Prévision du prix de ZCHF pour 2030
D'ici 2030, ZCHF pourrait atteindre environ ₭32,801.25 LAK, en suivant le même modèle de croissance à long terme.
Ces estimations sont hypothétiques et destinées à fournir des indications de tendance, et non des conseils financiers. Pour plus d'informations, y compris les prévisions à court terme et les projections à long terme jusqu'en 2040, consultez notre Page de prédiction du prix de Frankencoin pour des perspectives de marché détaillées et des scénarios futurs.
Qu'est-ce que Lao Kip
Le kip laotien est la monnaie nationale officielle du Laos, un pays d'Asie du Sud-Est connu pour son relief montagneux et sa riche histoire culturelle. Le kip laotien, désigné par le code ISO LAK, joue un rôle central dans l'économie du pays en tant que principal moyen d'échange pour les biens et services à l'échelle nationale. Cependant, il est important de noter que le kip laotien est une monnaie non convertible, ce qui signifie qu'il ne peut pas être échangé librement sur le marché des changes — caractéristique qui le distingue de nombreuses autres devises mondiales.
Dans la vie économique quotidienne, le kip laotien est utilisé pour tous types de transactions, allant de l'achat de produits de consommation courante sur les marchés locaux jusqu'à des opérations plus importantes telles que le paiement du logement ou des dépenses commerciales. Cette monnaie est émise par la Banque de la République démocratique populaire lao, la banque centrale du pays, chargée de la politique monétaire et de la régulation. La banque met en circulation des billets et des pièces de différentes coupures afin de répondre aux besoins de l'économie nationale.
Bien qu'il soit la monnaie officielle, le kip laotien partage son statut avec d'autres devises comme le dollar américain et le baht thaïlandais, qui sont également couramment utilisées au Laos, notamment pour les transactions de plus grande envergure et dans les zones touristiques. Cela s'explique par la faible valeur du kip laotien par rapport à ces devises étrangères, ce qui rend son utilisation peu pratique pour les transactions importantes.
La valeur et la stabilité du kip laotien sont influencées par divers facteurs, notamment la performance économique du pays, la politique monétaire et le commerce international. Comme toute monnaie, il est soumis à des fluctuations de valeur en fonction de ces éléments, ce qui peut avoir un impact sur le coût des biens et services à l'intérieur du pays.
En résumé, le kip laotien est une monnaie unique qui constitue le moteur essentiel de l'économie du Laos. Sa nature non convertible ainsi que son utilisation conjointe avec d'autres devises lui confèrent des caractéristiques spécifiques qui le distinguent des autres monnaies nationales. Comme pour toute devise, comprendre les dynamiques du kip laotien nécessite une bonne connaissance de l'économie et de la politique monétaire du pays.
Paires de trading en ZCHF disponibles sur MEXC
Au comptant
ZCHF/USDT
|Trader
Le tableau ci-dessus présente une liste des paires de trading au comptant en ZCHF, couvrant les marchés où Frankencoin est échangé directement contre des cryptomonnaies majeures telles que l'USDT, l'USDC, et plus encore. Le trading au comptant permet aux utilisateurs d'acheter ou de vendre du ZCHF aux prix de marché actuel sans effet de levier.
Contrats à terme
Explorez les paires de contrats à terme en ZCHF issues des contrats perpétuels les plus populaires, permettant d'ouvrir des positions longues et courtes. MEXC est une plateforme de référence en ce qui concerne les produits dérivés basés sur les cryptomonnaies, offrant des effets de levier pouvant atteindre 500x, une liquidité profonde et une large sélection de marchés des contrats à terme Frankencoin pour un trading stratégique.
Apprenez comment acheter du Frankencoin
Vous souhaitez ajouter Frankencoin à votre portefeuille ? Que vous débutiez ou que vous cherchiez à élargir vos actifs, MEXC facilite l'achat de cryptomonnaies par carte bancaire, virement bancaire, marchés peer-to-peer (P2P), trading au comptant et diverses autres options.
Découvrez le guide complet : Comment acheter du Frankencoin › ou Commencez dès maintenant ›
ZCHF et LAK en termes d'USD : aperçu et analyses
Frankencoin (ZCHF) vs USD : comparaison du marché
Aperçu du prix de Frankencoin
- Prix actuel (USD) : $1.2477
- Variation sur 7 jours : 0.00%
- Tendance sur 30 jours : --
Pourquoi les prix des cryptomonnaies fluctuent-ils ?
- Sentiment du marché : les actualités, les tendances sur les réseaux sociaux ou l'activité des baleines peuvent déclencher de fortes variations.
- Adoption et utilité : les mises à jour des réseaux, la croissance de l'utilisation ou les partenariats peuvent influencer la valeur à long terme.
- Macroéconomie : l'inflation, les taux d'intérêt et la force du dollar américain peuvent influencer la demande de cryptomonnaies.
- Changements réglementaires : les annonces des gouvernements ou des autorités financières influencent souvent le marché.
Pourquoi c'est important
- Une hausse du prix signifie que votre cryptomonnaie prend de la valeur, ce qui est avantageux pour les vendeurs.
- Une baisse du prix peut représenter une opportunité d'achat. Cependant, elle comporte également des risques.
USD : le benchmark mondial pour les prix des cryptomonnaies.
La plupart des cryptomonnaies, y compris ZCHF, sont libellées en dollars américains (USD) sur les plateformes d'échange mondiales, quelle que soit votre monnaie locale.
Ainsi, que vous convertissiez vers LAK ou pas, le prix en USD de ZCHF demeure la référence principale du marché.
[Prix de ZCHF] [ZCHF vers USD]
Lao Kip (LAK) vs USD : aperçu du marché
Aperçu du taux de change
- Taux actuel (LAK/USD) : 0.00004629629554826818
- Variation sur 7 jours : +0.21%
- Tendance sur 30 jours : +0.21%
Pourquoi les taux de change fluctuent-ils ?
- Taux d'intérêt : les hausses ou baisses des taux par les banques centrales influencent le comportement des investisseurs.
- Inflation : une inflation plus faible aide une monnaie à conserver sa valeur.
- Indicateurs économiques : des données comme la croissance du PIB, l'emploi et la balance commerciale influencent la confiance.
- Sentiment du marché : les actualités, les changements réglementaires ou les bouleversements politiques peuvent entraîner des fluctuations rapides.
Pourquoi c'est important
- Un LAK plus fort signifie que vous paierez moins pour obtenir la même quantité de ZCHF.
- Une LAK plus faible signifie que vous paierez plus, même si le prix de la cryptomonnaie en USD n'a pas changé.
Vous souhaitez profiter du taux actuel ?
Achetez du ZCHF en toute sécurité avec des LAK via nos canaux d'achat de cryptomonnaies.
Qu'est-ce qui influence le taux de change de ZCHF en LAK ?
Le taux de change entre Frankencoin (ZCHF) et Lao Kip (LAK) est influencé par de nombreux facteurs, tant globaux que locaux. Comprendre ce qui impacte cette conversion peut vous aider à prendre des décisions plus éclairées si vous souhaitez trader ou investir en ZCHF.
1. Sentiment du marché et actualités
Les marchés de cryptomonnaies sont très sensibles au sentiment. Les développements positifs, tels que des partenariats majeurs, une adoption accrue ou une couverture médiatique favorable, peuvent stimuler la demande et faire augmenter le taux ZCHF/LAK. À l'inverse, une presse négative, des problèmes de sécurité ou des actions réglementaires peuvent entraîner des baisses de prix.
2. Réglementation gouvernementale et clarté juridique
L'environnement réglementaire, tant dans les principaux marchés de la cryptomonnaie que dans les pays émetteurs de LAK, joue un rôle majeur. Des politiques favorables peuvent renforcer la confiance et l'adoption, faisant ainsi monter les taux. En revanche, des réglementations restrictives ou peu claires introduisent souvent de l'incertitude sur le marché.
3. Force de la monnaie LAK et indicateurs économiques locaux
Les facteurs économiques traditionnels, tels que les taux d'intérêt, l'inflation et la performance du PIB, influencent directement la force de LAK. Lorsque LAK s'affaiblit à cause de l'inflation ou de changements de politique monétaire, les investisseurs peuvent se tourner vers des alternatives comme le ZCHF, augmentant la demande et faisant ainsi grimper le taux de change.
4. Développements de la blockchain et de la technologie
Pour les cryptomonnaies comme Frankencoin, les améliorations technologiques telles que les mises à niveau du réseau, les solutions d'évolutivité ou l'expansion de l'écosystème entraînent souvent une adoption accrue et une hausse du prix. Ces évolutions peuvent renforcer la confiance des investisseurs et influencer positivement les taux de change.
5. Événements financiers mondiaux et tendances du marché
Les tendances macroéconomiques, telles que les craintes d'inflation mondiale, les tensions géopolitiques ou les variations des taux d'intérêt par les banques centrales peuvent inciter à privilégier les actifs numériques comme réserve de valeur. En période d'incertitude, la demande pour ZCHF peut augmenter, ce qui impacte son taux de conversion en LAK.
Convertir du ZCHF en LAK instantanément
Utilisez notre convertisseur en de ZCHF en LAK temps réel pour suivre les derniers taux. Que vous planifiiez une transaction ou surveilliez les tendances du marché, notre outil fournit des prix actualisés à la minute et des graphiques historiques pour vous aider à rester informé.
Comment convertir du ZCHF en LAK ?
Saisissez le montant de ZCHF
Commencez par saisir le montant de ZCHF que vous souhaitez convertir en LAK à l'aide de notre convertisseur en temps réel. Le système calcule instantanément la valeur sur la base du dernier taux du marché. Vous pouvez également choisir une autre cryptomonnaie ou monnaie fiduciaire si nécessaire.
Consultez le taux en direct de ZCHF en LAK
Découvrez le taux de change de ZCHF en LAK le plus précis et le plus récent. Pour prendre de meilleures décisions, parcourez le reste de la page afin de comprendre ce qui influence le taux de conversion et explorez davantage d'analyses sur ZCHF et LAK.
Convertissez ou Commencez dès maintenant sur MEXC
Prêt à ajouter ZCHF à votre portefeuille ? Découvrez comment acheter du ZCHF grâce à notre guide du débutant étape par étape, ou inscrivez-vous sur MEXC pour commencer à trader instantanément. MEXC propose l'une des plus larges sélections de cryptomonnaies, avec des taux compétitifs et des frais bas.
Foire aux questions (FAQ)
Comment est calculé le taux de change de ZCHF en LAK ?
Le calcul du taux de change de ZCHF en LAK est basé sur la valeur actuelle de ZCHF (souvent en USD ou USDT), convertie en LAK à l'aide des taux de change de qualité institutionnelle. Ce taux reflète les prix du marché en temps réel, issus de sources de liquidité mondiales importantes.
Pourquoi le taux de change ZCHF/LAK fluctue-t-il si fréquemment ?
Le taux de change de ZCHF en LAK fluctue si fréquemment car Frankencoin et Lao Kip sont constamment influencés par l'actualité mondiale, l'offre et la demande, ainsi que par l'activité du marché. Leurs prix peuvent donc évoluer toutes les quelques secondes, surtout en période de forte volatilité.
Quelle est la différence entre le taux affiché et celui que je reçois réellement lors de la conversion ?
Le taux de change de ZCHF en LAK affiché est en temps réel et reflète les conditions du marché. Cependant, le taux de conversion réel peut varier légèrement en raison du glissement, des délais réseau ou des écarts appliqués par la plateforme au moment de l'exécution.
Le taux de change de ZCHF en LAK peut-il varier d'une plateforme à l'autre ?
Oui. Des différences de prix peuvent survenir en raison des variations de volume de trading, de liquidité, de la demande régionale et de la structure des frais sur les différentes plateformes.
Pourquoi le taux de change de ZCHF en LAK peut-il être plus élevé ou plus bas aujourd'hui par rapport à hier ?
Les taux peuvent varier en raison de plusieurs facteurs. Cela inclut les actualités macroéconomiques, le sentiment des investisseurs, les annonces des banques centrales, les rapports sur l'inflation, ou des événements spécifiques aux cryptomonnaies tels que les mises à jour de protocoles ou les approbations d'ETFs.
Faut-il convertir ZCHF en LAK maintenant ou attendre un meilleur moment ?
Il n'existe pas de moment « idéal » garanti. Consultez les tendances des prix, examinez les données historiques et prenez en compte à la fois les facteurs économiques mondiaux et le sentiment du marché pour vous aider à prendre votre décision.
Quels outils peuvent m'aider à optimiser le moment de conversion de ZCHF en LAK ?
Les graphiques en temps réel, les moyennes mobiles, les tendances de volume, le RSI et les actualités du marché fournissent tous des signaux utiles. Certains utilisateurs configurent également des alertes de prix pour agir à des seuils clés.
Comment puis-je comprendre l'évolution de ZCHF par rapport à LAK sur le long terme ?
Vous pouvez suivre la tendance du prix de ZCHF par rapport à LAK en utilisant le graphique interactif sur cette page pour comparer les prix historiques, repérer les tendances et identifier les zones de volatilité passées.
Comment les actualités et les réglementations influencent-elles le taux ZCHF/LAK ?
Oui. La réglementation locale, les données sur l'inflation, les variations des taux d'intérêt ou les événements géopolitiques peuvent renforcer ou affaiblir LAK, ce qui influence le taux de conversion même si ZCHF reste stable.
Quels événements spécifiques aux cryptomonnaies peuvent influencer le taux de change de ZCHF en LAK
Les halvings de Frankencoin, les mises à jour d'Ethereum, les mouvements des baleines, les approbations d'ETFs et les listings sur les plateformes d'échange entraînent souvent des hausses ou des baisses de prix, ce qui impacte directement le taux de ZCHF en LAK.
Puis-je comparer le taux de ZCHF en LAK avec d'autres devises ?
Oui. Notre convertisseur vous permet de basculer facilement entre d'autres monnaies fiduciaires ou cryptomonnaies afin de trouver les taux de conversion les plus avantageux.
Comment savoir si le taux de ZCHF en LAK est juste ?
Vérifiez simplement le taux par rapport aux principaux indices du marché ou sur plusieurs plateformes d'échange. Notre convertisseur utilise des données agrégées en temps réel pour garantir des prix compétitifs.
Quelle est la meilleure façon de suivre le taux de ZCHF en LAK sur la journée ?
Ajoutez cette page ou la page du prix de Frankencoin à vos favoris, et utilisez le graphique du prix en direct pour suivre les mouvements intrajournaliers et repérer les points d'entrée potentiels.
Le taux de conversion de ZCHF en LAK est-il affecté par les week-ends ou les jours fériés ?
Bien que les cryptomonnaies se négocient 24h/24 et 7j/7, la liquidité et l'activité des marchés en LAK peuvent ralentir les week-ends ou les jours fériés, ce qui peut élargir les spreads ou réduire la stabilité des prix.
Puis-je définir un prix cible de ZCHF en LAK et effectuer la conversion lorsque ce prix est atteint ?
Bien que le convertisseur n'exécute pas les transactions, vous pouvez configurer des alertes ou utiliser des ordres Limit sur la plateforme de trading de MEXC pour automatiser l'exécution des ordres en fonction des prix cibles.
Où puis-je en savoir plus sur ce qui influence Frankencoin et Lao Kip ?
Consultez la page ci-dessus pour des analyses approfondies des facteurs macroéconomiques, des moteurs du marché et des performances historiques du Frankencoin et de la livre sterling.
Quelle est la différence entre la conversion de ZCHF en LAK et le trading ?
La conversion correspond à une vérification de valeur 1:1. Cela signifie que vous convertissez vos LAK contre une quantité de ZCHF d'une valeur équivalente. Le trading, en revanche, consiste à acheter ou vendre sur le marché ouvert, avec généralement plus de contrôle (et de risques) grâce à des outils comme les ordres Limit et l'effet de levier.
Le taux de ZCHF en LAK est-il une référence courante pour les investisseurs en cryptomonnaies ?
La plupart des investisseurs surveillent les prix de ZCHF en USD ou en stablecoins comme l'USDT, qui servent de référence mondiale. Cependant, le taux ZCHF/LAK peut être utile pour les utilisateurs souhaitant évaluer la valeur réelle, se couvrir contre les fluctuations de la monnaie locale ou planifier des retraits en espèces spécifiques à leur région.
Quel est l'impact des événements économiques majeurs sur le taux de ZCHF en LAK ?
Lors des rapports sur l'inflation, des hausses de taux ou en période de crise, la volatilité des monnaies fiduciaires augmente. Selon la réaction des investisseurs mondiaux, cela peut affaiblir ou renforcer LAK par rapport aux cryptomonnaies.
Comment MEXC s'assure que le taux de ZCHF en LAK est exact et compétitif ?
MEXC regroupe les taux provenant de vastes pools de liquidité mondiaux, applique des spreads réduits et met à jour les prix en temps réel pour refléter les conditions actuelles du marché, garantissant ainsi l'équité et la transparence.
Découvrez-en plus sur Frankencoin
Prix de Frankencoin
Découvrez Frankencoin (ZCHF) et suivez son prix en temps réel grâce à des graphiques interactifs, aux tendances, aux données historiques, et plus encore.
Prévision du prix de Frankencoin
Explorez les prévisions du prix de ZCHF, les analyses techniques et le sentiment du marché pour mieux comprendre où le Frankencoin pourrait se diriger.
Comment acheter du Frankencoin
Vous voulez acheter du Frankencoin ? Découvrez plusieurs méthodes d'achat et suivez notre guide étape par étape pour commencer sur MEXC.
ZCHF/USDT (trading au comptant)
Tradez du ZCHF/USDT avec une exécution en temps réel, une liquidité élevée et de faibles frais sur la plateforme de trading au comptant de MEXC.
ZCHFUSDT (trading des contrats à terme)
Optez pour des positions longues ou courtes sur ZCHF avec un effet de levier. Explorez le trading des contrats à terme ZCHFUSDT sur MEXC et profitez des fluctuations du marché.
Découvrez d'autres conversions de Frankencoin en monnaies fiduciaires
Autres conversions de cryptomonnaies en LAK
Pourquoi acheter du Frankencoin sur MEXC ?
MEXC est reconnue pour sa fiabilité, sa liquidité profonde et la diversité de ses tokens, ce qui fait de nous l'une des meilleures plateformes d'échange de cryptomonnaies pour acheter du Frankencoin.
Rejoignez des millions d'utilisateurs et achetez du Frankencoin sur MEXC dès aujourd'hui.
Avertissement
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.