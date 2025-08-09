Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de USEDCAR en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de USEDCAR.

Le prix de A Gently Used 2001 Honda (USEDCAR) est actuellement de 0.00168659 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de USEDCAR en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de A Gently Used 2001 Honda (USEDCAR) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de A Gently Used 2001 Honda en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de A Gently Used 2001 Honda en USD était de $ +0.0001193918.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de A Gently Used 2001 Honda en USD était de $ +0.0000658731.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de A Gently Used 2001 Honda en USD était de $ -0.0005163163468206422.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 +5.90% 30 jours $ +0.0001193918 +7.08% 60 jours $ +0.0000658731 +3.91% 90 jours $ -0.0005163163468206422 -23.43%

Analyse de prix de A Gently Used 2001 Honda (USEDCAR)

Découvrez la dernière analyse de prix de A Gently Used 2001 Honda : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00157828$ 0.00157828 $ 0.00157828 Haut 24 h $ 0.00168138$ 0.00168138 $ 0.00168138 Sommet historique $ 0.116545$ 0.116545 $ 0.116545 Variation du prix (1 h) +0.73% Changement de prix (1J) +5.90% Variation du prix (7 j) +0.98%

Informations de marché pour A Gently Used 2001 Honda (USEDCAR)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :