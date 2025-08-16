Informations sur le prix de a slow runner (SNAIL) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0.00107565 $ 0.00107565 $ 0.00107565 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0.00107565$ 0.00107565 $ 0.00107565 Sommet historique $ 0.00107565$ 0.00107565 $ 0.00107565 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +11.10% Changement de prix (1J) +1.31% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de a slow runner (SNAIL) est de --. Au cours des dernières 24 heures, SNAIL a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0.00107565, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SNAIL est $ 0.00107565, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, SNAIL a évolué de +11.10% au cours de la dernière heure, +1.31% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour a slow runner (SNAIL)

Capitalisation boursière $ 929.02K$ 929.02K $ 929.02K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 929.02K$ 929.02K $ 929.02K Offre en circulation 999.98M 999.98M 999.98M Offre totale 999,977,359.090809 999,977,359.090809 999,977,359.090809

La capitalisation boursière actuelle de a slow runner est de $ 929.02K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SNAIL est de 999.98M, avec une offre totale de 999977359.090809. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 929.02K.