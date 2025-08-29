Informations sur le prix de Aark Digital (AARK) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00025926 $ 0.00025926 $ 0.00025926 Bas 24 h $ 0.00044448 $ 0.00044448 $ 0.00044448 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00025926$ 0.00025926 $ 0.00025926 Haut 24 h $ 0.00044448$ 0.00044448 $ 0.00044448 Sommet historique $ 0.098937$ 0.098937 $ 0.098937 Prix le plus bas $ 0.00025926$ 0.00025926 $ 0.00025926 Variation du prix (1 h) -4.93% Changement de prix (1J) -25.77% Variation du prix (7 j) -70.05% Variation du prix (7 j) -70.05%

Le prix en temps réel de Aark Digital (AARK) est de $0.00028796. Au cours des dernières 24 heures, AARK a évolué entre un minimum de $ 0.00025926 et un maximum de $ 0.00044448, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de AARK est $ 0.098937, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00025926.

En termes de performance à court terme, AARK a évolué de -4.93% au cours de la dernière heure, -25.77% sur 24 heures et de -70.05% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Aark Digital (AARK)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 287.96K$ 287.96K $ 287.96K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Aark Digital est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de AARK est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 287.96K.