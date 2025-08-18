Informations sur le prix de ACORE AI Token (ACORE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00222347 $ 0.00222347 $ 0.00222347 Bas 24 h $ 0.00387015 $ 0.00387015 $ 0.00387015 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00222347$ 0.00222347 $ 0.00222347 Haut 24 h $ 0.00387015$ 0.00387015 $ 0.00387015 Sommet historique $ 0.00387015$ 0.00387015 $ 0.00387015 Prix le plus bas $ 0.0020997$ 0.0020997 $ 0.0020997 Variation du prix (1 h) +0.37% Changement de prix (1J) +30.86% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de ACORE AI Token (ACORE) est de $0.00316783. Au cours des dernières 24 heures, ACORE a évolué entre un minimum de $ 0.00222347 et un maximum de $ 0.00387015, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ACORE est $ 0.00387015, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0020997.

En termes de performance à court terme, ACORE a évolué de +0.37% au cours de la dernière heure, +30.86% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour ACORE AI Token (ACORE)

Capitalisation boursière $ 316.88K$ 316.88K $ 316.88K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 316.88K$ 316.88K $ 316.88K Offre en circulation 100.00M 100.00M 100.00M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de ACORE AI Token est de $ 316.88K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ACORE est de 100.00M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 316.88K.