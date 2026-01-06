Prix de AI Judge Companion aujourd'hui

Le prix de AI Judge Companion (AJC) en direct est actuellement de $ 0, avec une variation de 0.00 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de AJC en USD est de $ 0 par AJC.

AI Judge Companion se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 6,532.45 et une offre en circulation de 100,000.00T AJC. Au cours des dernières 24 heures, AJC a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, AJC a varié de -- au cours de la dernière heure et de 0.00% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour AI Judge Companion (AJC)

Capitalisation boursière $ 6.53K$ 6.53K $ 6.53K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 6.53K$ 6.53K $ 6.53K Offre en circulation 100,000.00T 100,000.00T 100,000.00T Offre totale 1.0e+17 1.0e+17 1.0e+17

La capitalisation boursière actuelle de AI Judge Companion est de $ 6.53K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de AJC est de 100,000.00T, avec une offre totale de 1.0e+17. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 6.53K.