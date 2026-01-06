Prix de ai16z aujourd'hui

Le prix de ai16z (AI16Z) en direct est actuellement de $ 0.00187715, avec une variation de 13.02 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de AI16Z en USD est de $ 0.00187715 par AI16Z.

ai16z se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 2,064,712 et une offre en circulation de 1.10B AI16Z. Au cours des dernières 24 heures, AI16Z a été échangé entre $ 0.001748 (plus bas) et $ 0.00231361 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 2.47, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, AI16Z a varié de +0.17% au cours de la dernière heure et de -13.35% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour ai16z (AI16Z)

Capitalisation boursière $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M Offre en circulation 1.10B 1.10B 1.10B Offre totale 1,099,920,315.868115 1,099,920,315.868115 1,099,920,315.868115

La capitalisation boursière actuelle de ai16z est de $ 2.06M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de AI16Z est de 1.10B, avec une offre totale de 1099920315.868115. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.06M.