Le prix de AICell (AICELL) est actuellement de 0.00202581 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de AICELL en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de AICell (AICELL) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de AICell en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de AICell en USD était de $ +0.0004806244.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de AICell en USD était de $ -0.0005652548.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de AICell en USD était de $ +0.0004413661894581933.

Analyse de prix de AICell (AICELL)

Découvrez la dernière analyse de prix de AICell : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00202098$ 0.00202098 $ 0.00202098 Haut 24 h $ 0.00203925$ 0.00203925 $ 0.00203925 Sommet historique $ 0.0983$ 0.0983 $ 0.0983 Variation du prix (1 h) +0.01% Changement de prix (1J) +0.02% Variation du prix (7 j) +52.42%

Informations de marché pour AICell (AICELL)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :