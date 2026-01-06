Prix de Airi Virtual Companion aujourd'hui

Le prix de Airi Virtual Companion (AIRI) en direct est actuellement de $ 0.00001096, avec une variation de 48.20 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de AIRI en USD est de $ 0.00001096 par AIRI.

Airi Virtual Companion se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 8,364.02 et une offre en circulation de 997.29M AIRI. Au cours des dernières 24 heures, AIRI a été échangé entre $ 0.00000689 (plus bas) et $ 0.00000839 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00054583, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00000506.

En termes de performance à court terme, AIRI a varié de +40.73% au cours de la dernière heure et de +91.80% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Airi Virtual Companion (AIRI)

Capitalisation boursière $ 8.36K$ 8.36K $ 8.36K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 8.36K$ 8.36K $ 8.36K Offre en circulation 997.29M 997.29M 997.29M Offre totale 997,288,814.536754 997,288,814.536754 997,288,814.536754

La capitalisation boursière actuelle de Airi Virtual Companion est de $ 8.36K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de AIRI est de 997.29M, avec une offre totale de 997288814.536754. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 8.36K.