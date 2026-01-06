Prix de AISI SPACE aujourd'hui

Le prix de AISI SPACE (AISI) en direct est actuellement de $ 0, avec une variation de 31.10 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de AISI en USD est de $ 0 par AISI.

AISI SPACE se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 425,209 et une offre en circulation de 999.95M AISI. Au cours des dernières 24 heures, AISI a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, AISI a varié de -1.63% au cours de la dernière heure et de +70.68% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour AISI SPACE (AISI)

Capitalisation boursière $ 425.21K$ 425.21K $ 425.21K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 425.21K$ 425.21K $ 425.21K Offre en circulation 999.95M 999.95M 999.95M Offre totale 999,952,481.697603 999,952,481.697603 999,952,481.697603

