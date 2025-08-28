Informations sur le prix de Anthropic PreStocks (ANTHRP) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 266.53 $ 266.53 $ 266.53 Bas 24 h $ 266.59 $ 266.59 $ 266.59 Haut 24 h Bas 24 h $ 266.53$ 266.53 $ 266.53 Haut 24 h $ 266.59$ 266.59 $ 266.59 Sommet historique $ 266.59$ 266.59 $ 266.59 Prix le plus bas $ 266.53$ 266.53 $ 266.53 Variation du prix (1 h) -0.00% Changement de prix (1J) +0.00% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Anthropic PreStocks (ANTHRP) est de $266.57. Au cours des dernières 24 heures, ANTHRP a évolué entre un minimum de $ 266.53 et un maximum de $ 266.59, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ANTHRP est $ 266.59, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 266.53.

En termes de performance à court terme, ANTHRP a évolué de -0.00% au cours de la dernière heure, +0.00% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Anthropic PreStocks (ANTHRP)

Capitalisation boursière $ 399.83K$ 399.83K $ 399.83K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 399.83K$ 399.83K $ 399.83K Offre en circulation 1.50K 1.50K 1.50K Offre totale 1,499.925809737 1,499.925809737 1,499.925809737

La capitalisation boursière actuelle de Anthropic PreStocks est de $ 399.83K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ANTHRP est de 1.50K, avec une offre totale de 1499.925809737. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 399.83K.