En savoir plus sur AQUAGOAT

Informations sur le prix de AQUAGOAT

Site officiel de AQUAGOAT

Tokenomics de AQUAGOAT

Prévisions de prix de AQUAGOAT

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de Aqua Goat

Prix de Aqua Goat (AQUAGOAT)

Non listé

Prix en temps réel : 1 AQUAGOAT à USD

--
----
+1.80%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD
Graphique du prix de Aqua Goat (AQUAGOAT) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-11 09:25:20 (UTC+8)

Informations sur le prix de Aqua Goat (AQUAGOAT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0
$ 0$ 0
Bas 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Haut 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.16%

+1.83%

+4.96%

+4.96%

Le prix en temps réel de Aqua Goat (AQUAGOAT) est de --. Au cours des dernières 24 heures, AQUAGOAT a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de AQUAGOAT est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, AQUAGOAT a évolué de -0.16% au cours de la dernière heure, +1.83% sur 24 heures et de +4.96% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Aqua Goat (AQUAGOAT)

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 298.14K
$ 298.14K$ 298.14K

0.00
0.00 0.00

1.0e+15
1.0e+15 1.0e+15

La capitalisation boursière actuelle de Aqua Goat est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de AQUAGOAT est de 0.00, avec une offre totale de 1.0e+15. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 298.14K.

Historique du prix de Aqua Goat (AQUAGOAT) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Aqua Goat en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Aqua Goat en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Aqua Goat en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Aqua Goat en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0+1.83%
30 jours$ 0+11.97%
60 jours$ 0+28.94%
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que Aqua Goat (AQUAGOAT)

AquaGoat is a decentralized frictionless yield-generation utility eco-token. The token operates on an automated liquidity-locking and self-staking direct distribution protocol, providing safe, secure and hassle-free transactions and yield-generation for all holders. AquaGoat is the native utility token of the AquaGoat.Finance ecosystem and will be used for: Network donation pooling and staking E-commerce integration for use in material purchases NFT marketplace transactions APO-yield farming and staking AquaGoat Crypto-Asset exchange Recognizing the harmful impacts of cryptocurrency mining on the environment, AquaGoat focusses on ecological conversation efforts, helping to offset, mitigate, and potentially reverse the damage done by humans and conventional mining processes of the past, all while generating income for network participants. Tokenomics AquaGoat launched with a maximum total supply of 100 Quadrillion on genesis, with 40% of the supply sent to a burn wallet as a deflationary force on the token. Every transaction with AquaGoat incurs a 4% fee - 50% is locked in liquidity, 30% is directly distributed to all holders, and the remaining 20% is burned. With the total amount burned growing over time, the amount of available supply and yield generated decreases as the burn rate increases, forcing currency appreciation and asset-value protection. Background AquaGoat was stealth-launched by an Australian developer on April 7, 2021. Since its inception, an international development team was formed out of investors from the community. Continuing with the community-driven aspect, the development team aims for community involvement and maintains full transparency for the project, holding polls and discussions with the community for key decisions with the project, culminating with a community-led decision to pursue ocean rehabilitation efforts with The Ocean Clean Up. The development team comes from a diverse background of established positions in different sectors and respectable companies, providing their expertise and experience for the mutual benefit of the project and holders. Within 4 days, AquaGoat has attained a strong cult-following, growing to a network of over 1600 holders, with over 1000 members in the community Telegram, and countless others on connected social media pages. AquaGoat's long term goal is to establish itself as an industry leader in the emerging Decentralized Finance sector, focusing on ecological conservation efforts to reduce the man-induced effects of global climate change, while providing economic empowerment for all through an appreciating decentralized yield-generating cryptocurrency.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Aqua Goat (AQUAGOAT)

Site officiel

Prévision de prix de Aqua Goat (USD)

Combien vaudra Aqua Goat (AQUAGOAT) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Aqua Goat (AQUAGOAT) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Aqua Goat.

Consultez la prévision de prix de Aqua Goat maintenant !

AQUAGOAT en devises locales

Tokenomics de Aqua Goat (AQUAGOAT)

Comprendre la tokenomics de Aqua Goat (AQUAGOAT) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token AQUAGOAT !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Aqua Goat (AQUAGOAT)

Combien vaut Aqua Goat (AQUAGOAT) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de AQUAGOAT en USD est de 0 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de AQUAGOAT à USD ?
Le prix actuel de AQUAGOAT en USD est $ 0. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Aqua Goat ?
La capitalisation boursière de AQUAGOAT est de $ 0.00 USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de AQUAGOAT ?
L'offre en circulation de AQUAGOAT est de 0.00 USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de AQUAGOAT ?
AQUAGOAT a atteint un prix ATH de 0 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de AQUAGOAT ?
AQUAGOAT a vu un prix ATL de 0 USD.
Quel est le volume de trading de AQUAGOAT ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour AQUAGOAT est de -- USD.
Est-ce que AQUAGOAT va augmenter cette année ?
AQUAGOAT pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de AQUAGOAT pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-11 09:25:20 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Aqua Goat (AQUAGOAT)

Temps (UTC+8)TypeInformation
09-10 13:05:00Mises à jour de l'industrie
Le rallye des altcoins pourrait être "de courte durée", la capitalisation du marché crypto tombe sous les 4 billions de dollars
09-10 02:28:00Données économiques
Valeur préliminaire de la révision de référence de l'emploi non agricole américain pour 2025 : -911 000, contre -700 000 attendus
09-09 17:35:00Mises à jour de l'industrie
Le marché des altcoins se réchauffe globalement, l'indicateur TOTAL3 augmente de près de 9% en 7 jours, tandis que la part de marché du Bitcoin chute de 1,10% pendant la même période
09-09 12:06:00Mises à jour de l'industrie
Rallye des altcoins, MYX bondit de plus de 283% en 24 heures
09-08 21:13:00Mises à jour de l'industrie
Le prix du contrat MYX dépasse brièvement les 8 $, le montant de liquidation domine le marché crypto au cours des dernières 24 heures
09-08 17:25:00Mises à jour de l'industrie
Le volume de trading en 24h des DEX sur le réseau Solana dépasse 2,6 milliards $, se classant premier parmi tous les réseaux

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.