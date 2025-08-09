Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de ADEX en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de ADEX.

Le prix de AstraDex AI (ADEX) est actuellement de 0.055791 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de ADEX en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de AstraDex AI (ADEX) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de AstraDex AI en USD était de $ +0.0006721.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de AstraDex AI en USD était de $ +0.0112874844.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de AstraDex AI en USD était de $ +0.0041520833.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de AstraDex AI en USD était de $ +0.021212228874512594.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ +0.0006721 +1.22% 30 jours $ +0.0112874844 +20.23% 60 jours $ +0.0041520833 +7.44% 90 jours $ +0.021212228874512594 +61.34%

Analyse de prix de AstraDex AI (ADEX)

Découvrez la dernière analyse de prix de AstraDex AI : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.054385$ 0.054385 $ 0.054385 Haut 24 h $ 0.056246$ 0.056246 $ 0.056246 Sommet historique $ 0.226396$ 0.226396 $ 0.226396 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) +1.22% Variation du prix (7 j) +14.68%

Informations de marché pour AstraDex AI (ADEX)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :