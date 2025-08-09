Prix de Axelar Wrapped Ether (AXLETH)
Le prix de Axelar Wrapped Ether (AXLETH) est actuellement de 4,009.05 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de AXLETH en USD est mis à jour en temps réel.
Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de AXLETH en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de AXLETH.
Aujourd'hui, la variation du prix de Axelar Wrapped Ether en USD était de $ +153.98.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Axelar Wrapped Ether en USD était de $ +1,835.1398311650.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Axelar Wrapped Ether en USD était de $ +1,942.5362670900.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Axelar Wrapped Ether en USD était de $ +1,468.1859293197415.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ +153.98
|+3.99%
|30 jours
|$ +1,835.1398311650
|+45.77%
|60 jours
|$ +1,942.5362670900
|+48.45%
|90 jours
|$ +1,468.1859293197415
|+57.78%
Découvrez la dernière analyse de prix de Axelar Wrapped Ether : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
-0.52%
+3.99%
+14.66%
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
What is the project about? axlETH is a wrapped, multi-chain representation of Ethereum. For each unit of axlETH, there is a unit of ETH locked in an Axelar Gateway on Ethereum. axlETH is secured by a dynamic validator set running delegated Proof-of-Stake, which holds key shares in the Axelar Gateways via multi-party cryptography. Acquire axlETH in three ways: Swap via liquid pairs on any of the DEXs listed here. Swap via Squid, a cross-chain liquidity router built on Axelar. Mint via Satellite, a cross-chain bridge built by Axelar How is axlETH secured? Like all Axelar-wrapped assets, axlETH's security depends on a dynamic validator set (numbering 75 at this writing), running delegated proof-of-stake. In other words, Axelar secures cross-chain communication using the same approach as many of the chains it connects. Units of axlETH are minted when a user deposits USDC into a Gateway contract on the Ethereum chain. Axelar's decentralized validator set secures these Gateways via key shares in a multiparty cryptography scheme. Here's a brief explanation of Gateways and how they are secured, from the "Learn More" section of the Axelar documentation: Once a cross-chain message is initiated by a dApp user, its first stop is to interact with an Axelar Gateway. On each chain connected to Axelar network, a Gateway is deployed. On EVM chains, it is a smart contract address. On Cosmos and other non-EVM chains, it is an application with logic and the ability to communicate with Axelar network. This Gateway is used to receive messages from a connected dApp and send them into the Axelar network for routing to any connected chain. The Gateway is controlled by a key, which is held jointly by all Axelar validators. This is accomplished through a multiparty cryptography scheme, where the key is divided into many pieces, called key shares. Each validator holds many key shares, and the amount of shares is dictated by the amount AXL tokens staked with the validator.
MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !
Comprendre la tokenomics de Axelar Wrapped Ether (AXLETH) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token AXLETH !
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.
|1 AXLETH à VND
₫105,498,150.75
|1 AXLETH à AUD
A$6,133.8465
|1 AXLETH à GBP
￡2,966.697
|1 AXLETH à EUR
€3,407.6925
|1 AXLETH à USD
$4,009.05
|1 AXLETH à MYR
RM16,998.372
|1 AXLETH à TRY
₺163,048.0635
|1 AXLETH à JPY
¥589,330.35
|1 AXLETH à ARS
ARS$5,275,027.809
|1 AXLETH à RUB
₽320,683.9095
|1 AXLETH à INR
₹351,673.866
|1 AXLETH à IDR
Rp64,662,087.7215
|1 AXLETH à KRW
₩5,568,089.364
|1 AXLETH à PHP
₱227,513.5875
|1 AXLETH à EGP
￡E.194,599.287
|1 AXLETH à BRL
R$21,769.1415
|1 AXLETH à CAD
C$5,492.3985
|1 AXLETH à BDT
৳486,698.67
|1 AXLETH à NGN
₦6,139,419.0795
|1 AXLETH à UAH
₴165,694.0365
|1 AXLETH à VES
Bs513,158.4
|1 AXLETH à CLP
$3,880,760.4
|1 AXLETH à PKR
Rs1,136,645.856
|1 AXLETH à KZT
₸2,164,686.5475
|1 AXLETH à THB
฿129,572.496
|1 AXLETH à TWD
NT$119,870.595
|1 AXLETH à AED
د.إ14,713.2135
|1 AXLETH à CHF
Fr3,207.24
|1 AXLETH à HKD
HK$31,430.952
|1 AXLETH à MAD
.د.م36,241.812
|1 AXLETH à MXN
$74,488.149
|1 AXLETH à PLN
zł14,592.942
|1 AXLETH à RON
лв17,439.3675
|1 AXLETH à SEK
kr38,366.6085
|1 AXLETH à BGN
лв6,695.1135
|1 AXLETH à HUF
Ft1,361,272.9275
|1 AXLETH à CZK
Kč84,109.869
|1 AXLETH à KWD
د.ك1,222.76025
|1 AXLETH à ILS
₪13,751.0415