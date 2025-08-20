Informations sur le prix de Baby Rudi (BABYRUDI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +21.63% Changement de prix (1J) -27.94% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Baby Rudi (BABYRUDI) est de --. Au cours des dernières 24 heures, BABYRUDI a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BABYRUDI est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, BABYRUDI a évolué de +21.63% au cours de la dernière heure, -27.94% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Baby Rudi (BABYRUDI)

Capitalisation boursière $ 78.11K$ 78.11K $ 78.11K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 78.11K$ 78.11K $ 78.11K Offre en circulation 378,567.71T 378,567.71T 378,567.71T Offre totale 3.7856771406003155e+17 3.7856771406003155e+17 3.7856771406003155e+17

La capitalisation boursière actuelle de Baby Rudi est de $ 78.11K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BABYRUDI est de 378,567.71T, avec une offre totale de 3.7856771406003155e+17. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 78.11K.