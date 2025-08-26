Informations sur le prix de Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00000475 Haut 24 h $ 0.00000516 Sommet historique $ 0.00000516 Prix le plus bas $ 0.00000475 Variation du prix (1 h) +1.42% Changement de prix (1J) -0.45% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) est de $0.00000503. Au cours des dernières 24 heures, BABYWLFI a évolué entre un minimum de $ 0.00000475 et un maximum de $ 0.00000516, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BABYWLFI est $ 0.00000516, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000475.

En termes de performance à court terme, BABYWLFI a évolué de +1.42% au cours de la dernière heure, -0.45% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Baby World Liberty Financial (BABYWLFI)

Capitalisation boursière $ 453.28K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 453.28K Offre en circulation 90.00B Offre totale 90,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Baby World Liberty Financial est de $ 453.28K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BABYWLFI est de 90.00B, avec une offre totale de 90000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 453.28K.