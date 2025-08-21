Informations sur le prix de BabySNEK (BABYSNEK) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -2.25% Changement de prix (1J) +9.82% Variation du prix (7 j) -4.51% Variation du prix (7 j) -4.51%

Le prix en temps réel de BabySNEK (BABYSNEK) est de --. Au cours des dernières 24 heures, BABYSNEK a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BABYSNEK est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, BABYSNEK a évolué de -2.25% au cours de la dernière heure, +9.82% sur 24 heures et de -4.51% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour BabySNEK (BABYSNEK)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 4.25M$ 4.25M $ 4.25M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 76,715,880,000.0 76,715,880,000.0 76,715,880,000.0

La capitalisation boursière actuelle de BabySNEK est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BABYSNEK est de 0.00, avec une offre totale de 76715880000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.25M.