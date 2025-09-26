Informations sur le prix de Base Carbon Tonne (BCT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.199755 Haut 24 h $ 0.215457 Sommet historique $ 8.6 Prix le plus bas $ 0.145607 Variation du prix (1 h) +0.00% Changement de prix (1J) +7.01% Variation du prix (7 j) +24.77%

Le prix en temps réel de Base Carbon Tonne (BCT) est de $0.213756. Au cours des dernières 24 heures, BCT a évolué entre un minimum de $ 0.199755 et un maximum de $ 0.215457, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BCT est $ 8.6, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.145607.

En termes de performance à court terme, BCT a évolué de +0.00% au cours de la dernière heure, +7.01% sur 24 heures et de +24.77% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Base Carbon Tonne (BCT)

Capitalisation boursière $ 4.51M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 4.51M Offre en circulation 21.11M Offre totale 21,106,186.28652228

La capitalisation boursière actuelle de Base Carbon Tonne est de $ 4.51M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BCT est de 21.11M, avec une offre totale de 21106186.28652228. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.51M.