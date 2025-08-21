Informations sur le prix de Based BOBR (BOBR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00011749 $ 0.00011749 $ 0.00011749 Bas 24 h $ 0.00014841 $ 0.00014841 $ 0.00014841 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00011749$ 0.00011749 $ 0.00011749 Haut 24 h $ 0.00014841$ 0.00014841 $ 0.00014841 Sommet historique $ 0.00099345$ 0.00099345 $ 0.00099345 Prix le plus bas $ 0.00010029$ 0.00010029 $ 0.00010029 Variation du prix (1 h) +0.53% Changement de prix (1J) +25.92% Variation du prix (7 j) +11.62% Variation du prix (7 j) +11.62%

Le prix en temps réel de Based BOBR (BOBR) est de $0.00014795. Au cours des dernières 24 heures, BOBR a évolué entre un minimum de $ 0.00011749 et un maximum de $ 0.00014841, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BOBR est $ 0.00099345, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00010029.

En termes de performance à court terme, BOBR a évolué de +0.53% au cours de la dernière heure, +25.92% sur 24 heures et de +11.62% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Based BOBR (BOBR)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 147.02K$ 147.02K $ 147.02K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Based BOBR est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BOBR est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 147.02K.