Informations sur le prix de Beaver Coin (BEAVER) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.07% Changement de prix (1J) -19.86% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Beaver Coin (BEAVER) est de --. Au cours des dernières 24 heures, BEAVER a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BEAVER est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, BEAVER a évolué de +0.07% au cours de la dernière heure, -19.86% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Beaver Coin (BEAVER)

Capitalisation boursière $ 111.98K$ 111.98K $ 111.98K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 114.42K$ 114.42K $ 114.42K Offre en circulation 694.48M 694.48M 694.48M Offre totale 709,650,731.2191441 709,650,731.2191441 709,650,731.2191441

La capitalisation boursière actuelle de Beaver Coin est de $ 111.98K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BEAVER est de 694.48M, avec une offre totale de 709650731.2191441. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 114.42K.