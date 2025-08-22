Informations sur le prix de BENQI (QI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00679481 $ 0.00679481 $ 0.00679481 Bas 24 h $ 0.00713197 $ 0.00713197 $ 0.00713197 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00679481$ 0.00679481 $ 0.00679481 Haut 24 h $ 0.00713197$ 0.00713197 $ 0.00713197 Sommet historique $ 0.39417$ 0.39417 $ 0.39417 Prix le plus bas $ 0.00473811$ 0.00473811 $ 0.00473811 Variation du prix (1 h) +1.31% Changement de prix (1J) -1.17% Variation du prix (7 j) -0.47% Variation du prix (7 j) -0.47%

Le prix en temps réel de BENQI (QI) est de $0.00697793. Au cours des dernières 24 heures, QI a évolué entre un minimum de $ 0.00679481 et un maximum de $ 0.00713197, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de QI est $ 0.39417, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00473811.

En termes de performance à court terme, QI a évolué de +1.31% au cours de la dernière heure, -1.17% sur 24 heures et de -0.47% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour BENQI (QI)

Capitalisation boursière $ 50.25M$ 50.25M $ 50.25M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 50.25M$ 50.25M $ 50.25M Offre en circulation 7.20B 7.20B 7.20B Offre totale 7,200,000,000.0 7,200,000,000.0 7,200,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de BENQI est de $ 50.25M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de QI est de 7.20B, avec une offre totale de 7200000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 50.25M.