"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that. xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock. xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

Ressource de Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) Livre blanc Site officiel

Prévision de prix de Berkshire Hathaway xStock (USD)

Combien vaudra Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Berkshire Hathaway xStock.

BRK.BX en devises locales

Tokenomics de Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX)

Comprendre la tokenomics de Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token BRK.BX !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) Combien vaut Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de BRK.BX en USD est de 499.72 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de BRK.BX à USD ? $ 499.72 . Consultez le Le prix actuel de BRK.BX en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Berkshire Hathaway xStock ? La capitalisation boursière de BRK.BX est de $ 460.76K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de BRK.BX ? L'offre en circulation de BRK.BX est de 921.96 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de BRK.BX ? BRK.BX a atteint un prix ATH de 499.77 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de BRK.BX ? BRK.BX a vu un prix ATL de 490.56 USD . Quel est le volume de trading de BRK.BX ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour BRK.BX est de -- USD . Est-ce que BRK.BX va augmenter cette année ? BRK.BX pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de BRK.BX pour une analyse plus approfondie.

