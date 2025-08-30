Qu'est-ce que Beta Finance (BETA)

Beta Finance is the permissionless money market for borrowing, lending, and shorting crypto assets. This means that anyone at anytime is able to create a money market for any crypto asset. Lenders are able to now earn risk-free yield (as high as 1000+%) on not only popular assets, but also the long tail of crypto assets, including yield farmed tokens, that exist today! Easily deposit your tokens on Beta into the token's money market, or create it yourself if it's not there yet. Borrowers are able to borrow crypto assets by supplying ETH and/or Stablecoin as collateral. This gives users flexibility when interacting with other protocols that requires using assets they currently do not have without losing their current positions. Traders are able to short sell any crypto asset by using their ETH and/or Stablecoin as collateral. Beta provides an integrated "1-Click" Short that makes initiating and managing short positions simple. Liquidators are able to earn a premium bounty reward for monitoring and liquidating under-collateralized positions.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Beta Finance (BETA) Combien vaut Beta Finance (BETA) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de BETA en USD est de 0 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de BETA à USD ? $ 0 . Consultez le Le prix actuel de BETA en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Beta Finance ? La capitalisation boursière de BETA est de $ 746.93K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de BETA ? L'offre en circulation de BETA est de 950.00M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de BETA ? BETA a atteint un prix ATH de 3.45 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de BETA ? BETA a vu un prix ATL de 0 USD . Quel est le volume de trading de BETA ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour BETA est de -- USD . Est-ce que BETA va augmenter cette année ? BETA pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de BETA pour une analyse plus approfondie.

