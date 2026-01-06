Prix de Binance Goat aujourd'hui

Le prix de Binance Goat (币安山羊) en direct est actuellement de $ 0.0018809, avec une variation de 0.00 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de 币安山羊 en USD est de $ 0.0018809 par 币安山羊.

Binance Goat se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 1,880,898 et une offre en circulation de 1.00B 币安山羊. Au cours des dernières 24 heures, 币安山羊 a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.01094874, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, 币安山羊 a varié de -- au cours de la dernière heure et de 0.00% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Binance Goat (币安山羊)

Capitalisation boursière $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Binance Goat est de $ 1.88M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de 币安山羊 est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.88M.