Le prix de BioBOI en direct est actuellement de 0.00306147 USD. La capitalisation boursière de BIOBOI est de 103,168 USD. Suivez en temps réel les mises à jour du prix de BIOBOI en USD, les graphiques en direct, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures et bien plus encore !Le prix de BioBOI en direct est actuellement de 0.00306147 USD. La capitalisation boursière de BIOBOI est de 103,168 USD. Suivez en temps réel les mises à jour du prix de BIOBOI en USD, les graphiques en direct, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures et bien plus encore !

Logo de BioBOI

Prix de BioBOI (BIOBOI)

Non listé

Prix en temps réel : 1 BIOBOI à USD

$0.0030614
-11.10%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces.
USD
Graphique du prix de BioBOI (BIOBOI) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2026-01-06 13:48:37 (UTC+8)

Prix de BioBOI aujourd'hui

Le prix de BioBOI (BIOBOI) en direct est actuellement de $ 0.00306147, avec une variation de 11.16 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de BIOBOI en USD est de $ 0.00306147 par BIOBOI.

BioBOI se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 103,168 et une offre en circulation de 33.70M BIOBOI. Au cours des dernières 24 heures, BIOBOI a été échangé entre $ 0.00304269 (plus bas) et $ 0.00346404 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.04805374, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00304269.

En termes de performance à court terme, BIOBOI a varié de -0.00% au cours de la dernière heure et de -50.04% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour BioBOI (BIOBOI)

$ 103.17K
--
$ 306.14K
33.70M
100,000,000.0
La capitalisation boursière actuelle de BioBOI est de $ 103.17K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BIOBOI est de 33.70M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 306.14K.

Historique du prix de BioBOI en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.00304269
Bas 24 h
$ 0.00346404
Haut 24 h

$ 0.00304269
$ 0.00346404
$ 0.04805374
$ 0.00304269
-0.00%

-11.15%

-50.04%

-50.04%

Historique du prix de BioBOI (BIOBOI) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de BioBOI en USD était de $ -0.000384544414261875.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de BioBOI en USD était de $ -0.0025073803.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de BioBOI en USD était de $ -0.0019417097.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de BioBOI en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.000384544414261875-11.15%
30 jours$ -0.0025073803-81.90%
60 jours$ -0.0019417097-63.42%
90 jours$ 0--

Prédiction du prix de BioBOI

Prévision du prix de BioBOI (BIOBOI) pour 2030 (dans 5 ans)
D'après le module de prévisions de prix ci-dessus, le prix cible de BIOBOI en 2030 est de $ --, avec un taux de croissance de 0.00%.
Prévision du prix de BioBOI (BIOBOI) pour 2040 (dans 15 ans)

En 2040, le prix de BioBOI pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 0.00%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ --.

Vous souhaitez savoir quel prix BioBOI pourrait atteindre en 2025–2026 ? Consultez notre page Prévisions des prix de BIOBOI pour découvrir les estimations de prix de cet actif pour les années 2025–2026 en cliquant sur Prévisions des prix de BioBOI.

À propos de BioBOI

Quel est le prix actuel de BioBOI ?

Le prix en direct de BioBOI (BIOBOI) est de $0.00306147 USD. Cette évaluation en temps réel est mise à jour en continu et regroupe les prix provenant des principales bourses mondiales afin de vous garantir un taux de marché précis.

Comment se positionne BioBOI sur le marché ?

BioBOI occupe actuellement le rang n°7090 sur le marché, soutenu par une capitalisation boursière de $103168. Ce classement est influencé par la profondeur de liquidité, la demande globale des investisseurs et l'offre de tokens en circulation.

Quelle est l'offre en circulation de BIOBOI ?

L'offre en circulation de BIOBOI est de 33700002.0 tokens, ce qui représente la quantité disponible sur le marché ouvert. Ce chiffre joue un rôle important dans la détermination de la valorisation du marché, de la rareté ainsi que des dynamiques d'inflation à long terme.

Quelle est la fourchette de prix sur 24 heures pour BioBOI ?

Durant les dernières 24 heures, BioBOI a échangé dans une fourchette comprise entre $0.00304269 (plus bas sur 24 heures) et $0.00346404 (plus haut sur 24 heures). Cette fourchette de volatilité aide les traders à comprendre l'élan à court terme et l'imprévisibilité du marché.

À quel point BioBOI est-il éloigné de son plus haut historique et de son plus bas historique ?

BioBOI a atteint un plus haut historique de $0.04805374, tandis que le prix le plus bas enregistré (ATL) est de $0.00304269. Ces références historiques permettent aux traders d'évaluer le potentiel de prix à long terme et les cycles du marché.

À quel point le trading de BIOBOI est-il actif aujourd'hui ?

Le volume d'échanges des dernières 24 heures s'élève à $--, reflétant la participation actuelle sur le marché. Un volume plus élevé indique souvent un intérêt accru des investisseurs et une liquidité plus profonde sur le marché.

Qu'est-ce qui influence la direction récente de la tendance pour BioBOI ?

La variation actuelle du prix de -11.15% sur les dernières 24 heures est façonnée par le sentiment du marché, l'activité de trading, les facteurs macroéconomiques ainsi que les mises à jour spécifiques à l'écosystème concernant BNB Chain Ecosystem,Meme,Desci Meme. Une augmentation soudaine du volume peut également agir comme catalyseur pour des mouvements brusques de prix.

Mises à jour importantes de l'industrie sur BioBOI (BIOBOI)

Temps (UTC+8)TypeInformation
01-05 20:45:00Mises à jour de l'industrie
Les entrées mondiales d'actifs numériques ont atteint 47,2 milliards de dollars en 2025
01-05 18:28:00Mises à jour de l'industrie
Le marché crypto montre un rebond résilient au début de 2026, Bitcoin mène les gains parmi les cryptos principaux
01-05 04:38:00Mises à jour de l'industrie
191 millions de dollars de liquidations sur le réseau au cours des dernières 24 heures, principalement des positions courtes
01-04 22:28:00Mises à jour de l'industrie
Cette semaine, l'afflux net cumulé des ETF Bitcoin au comptant américains a atteint 459 millions de dollars
01-04 17:26:00Mises à jour de l'industrie
Les altcoins progressent largement, MYX bondit de plus de 61 % en 24 heures
01-03 15:35:45Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré des entrées nettes de 471,3 millions de dollars, tandis que les ETF Ethereum ont enregistré des entrées nettes de 174,5 millions de dollars

