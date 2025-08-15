Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de BIZA en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de BIZA.

Le prix de BizAuto (BIZA) est actuellement de 0.00008077 USD avec une capitalisation boursière de $ 251.45K USD. Le prix de BIZA en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de BizAuto (BIZA) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de BizAuto en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de BizAuto en USD était de $ -0.0000535699.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de BizAuto en USD était de $ -0.0000727447.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de BizAuto en USD était de $ -0.001135169451502647.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 +7.12% 30 jours $ -0.0000535699 -66.32% 60 jours $ -0.0000727447 -90.06% 90 jours $ -0.001135169451502647 -93.35%

Analyse de prix de BizAuto (BIZA)

Découvrez la dernière analyse de prix de BizAuto : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00007295$ 0.00007295 $ 0.00007295 Haut 24 h $ 0.00008082$ 0.00008082 $ 0.00008082 Sommet historique $ 0.0324594$ 0.0324594 $ 0.0324594 Variation du prix (1 h) +9.66% Changement de prix (1J) +7.12% Variation du prix (7 j) -31.72%

Informations de marché pour BizAuto (BIZA)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :