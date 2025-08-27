Informations sur le prix de Blue Apu ($BAPU) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00003769 $ 0.00003769 $ 0.00003769 Bas 24 h $ 0.00012245 $ 0.00012245 $ 0.00012245 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00003769$ 0.00003769 $ 0.00003769 Haut 24 h $ 0.00012245$ 0.00012245 $ 0.00012245 Sommet historique $ 0.00012245$ 0.00012245 $ 0.00012245 Prix le plus bas $ 0.00003769$ 0.00003769 $ 0.00003769 Variation du prix (1 h) +16.13% Changement de prix (1J) +184.15% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Blue Apu ($BAPU) est de $0.00013655. Au cours des dernières 24 heures, $BAPU a évolué entre un minimum de $ 0.00003769 et un maximum de $ 0.00012245, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de $BAPU est $ 0.00012245, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00003769.

En termes de performance à court terme, $BAPU a évolué de +16.13% au cours de la dernière heure, +184.15% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Blue Apu ($BAPU)

Capitalisation boursière $ 120.60K$ 120.60K $ 120.60K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 120.60K$ 120.60K $ 120.60K Offre en circulation 942.70M 942.70M 942.70M Offre totale 942,703,383.4461411 942,703,383.4461411 942,703,383.4461411

La capitalisation boursière actuelle de Blue Apu est de $ 120.60K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de $BAPU est de 942.70M, avec une offre totale de 942703383.4461411. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 120.60K.