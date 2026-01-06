Prix de BNB Wallstreet Bull aujourd'hui

Le prix de BNB Wallstreet Bull (WBULL) en direct est actuellement de $ 0.00005974, avec une variation de 2.80 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de WBULL en USD est de $ 0.00005974 par WBULL.

BNB Wallstreet Bull se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 59,764 et une offre en circulation de 1.00B WBULL. Au cours des dernières 24 heures, WBULL a été échangé entre $ 0.00005972 (plus bas) et $ 0.00006284 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.01251159, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00002114.

En termes de performance à court terme, WBULL a varié de -0.39% au cours de la dernière heure et de -1.15% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour BNB Wallstreet Bull (WBULL)

Capitalisation boursière $ 59.76K$ 59.76K $ 59.76K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 59.76K$ 59.76K $ 59.76K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de BNB Wallstreet Bull est de $ 59.76K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WBULL est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 59.76K.