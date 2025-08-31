Informations sur le prix de Bonkyo (BONKYO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00050423 $ 0.00050423 $ 0.00050423 Bas 24 h $ 0.00079205 $ 0.00079205 $ 0.00079205 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00050423$ 0.00050423 $ 0.00050423 Haut 24 h $ 0.00079205$ 0.00079205 $ 0.00079205 Sommet historique $ 0.00514956$ 0.00514956 $ 0.00514956 Prix le plus bas $ 0.00027829$ 0.00027829 $ 0.00027829 Variation du prix (1 h) +3.44% Changement de prix (1J) +28.68% Variation du prix (7 j) +31.36% Variation du prix (7 j) +31.36%

Le prix en temps réel de Bonkyo (BONKYO) est de $0.00065833. Au cours des dernières 24 heures, BONKYO a évolué entre un minimum de $ 0.00050423 et un maximum de $ 0.00079205, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BONKYO est $ 0.00514956, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00027829.

En termes de performance à court terme, BONKYO a évolué de +3.44% au cours de la dernière heure, +28.68% sur 24 heures et de +31.36% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Bonkyo (BONKYO)

Capitalisation boursière $ 651.46K$ 651.46K $ 651.46K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 651.46K$ 651.46K $ 651.46K Offre en circulation 994.56M 994.56M 994.56M Offre totale 994,557,971.755507 994,557,971.755507 994,557,971.755507

La capitalisation boursière actuelle de Bonkyo est de $ 651.46K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BONKYO est de 994.56M, avec une offre totale de 994557971.755507. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 651.46K.