Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00042269 $ 0.00042269 $ 0.00042269 Bas 24 h $ 0.00115065 $ 0.00115065 $ 0.00115065 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00042269$ 0.00042269 $ 0.00042269 Haut 24 h $ 0.00115065$ 0.00115065 $ 0.00115065 Sommet historique $ 0.00115065$ 0.00115065 $ 0.00115065 Prix le plus bas $ 0.00042269$ 0.00042269 $ 0.00042269 Variation du prix (1 h) +21.63% Changement de prix (1J) -14.84% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de brickcoin (BRICK) est de $0.00054651. Au cours des dernières 24 heures, BRICK a évolué entre un minimum de $ 0.00042269 et un maximum de $ 0.00115065, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BRICK est $ 0.00115065, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00042269.

En termes de performance à court terme, BRICK a évolué de +21.63% au cours de la dernière heure, -14.84% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour brickcoin (BRICK)

Capitalisation boursière $ 533.26K$ 533.26K $ 533.26K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 533.26K$ 533.26K $ 533.26K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de brickcoin est de $ 533.26K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BRICK est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 533.26K.