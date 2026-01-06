Quel est le prix actuel de Burning till 10M mc ?

Burning till 10M mc se négocie à $0.00000995, ce qui représente une variation de prix de 1.92 % au cours des dernières 24 heures. Ce chiffre en temps réel reflète les données de trading du marché en temps réel agrégées sur les bourses mondiales.

Comment BURN se compare-t-il au marché mondial des cryptomonnaies ?

Sa variation quotidienne de 1.92 % peut être comparée aux moyennes plus larges du marché. Si BURN surperforme le marché, cela indique un fort intérêt d'achat ou des évolutions positives propres à son écosystème.

Comment Burning till 10M mc se comporte-t-il par rapport aux tokens de la catégorie Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem ?

Dans le segment Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, BURN affiche une compétitivité soutenue par son volume d'échanges, sa capitalisation boursière et l'activité continue sur le réseau --.

Quelle est la capitalisation boursière de Burning till 10M mc aujourd'hui ?

Avec une capitalisation boursière de $9122.33, BURN occupe le rang n°11462, ce qui témoigne de sa maturité relative et de la confiance des investisseurs par rapport à d'autres tokens.

Quels sont les niveaux de gamme de prix sur 24 heures ?

Aujourd'hui, les prix ont varié entre $0.00000966 et $0.00000993, offrant ainsi un contexte utile aux traders qui suivent la volatilité et la structure du marché.

À quel rythme BURN est-il négocié ?

Burning till 10M mc a généré un volume d'échanges de $-- sur 24 heures. Un volume élevé est souvent corrélé à des tendances de prix plus marquées et à une meilleure liquidité sur le marché.

Comment l'offre influence-t-elle la valorisation de BURN ?

Avec 916462160.264599 tokens en circulation, le niveau d'offre contribue à définir la rareté et la valorisation à long terme, notamment lorsqu'on le compare à d'autres tokens ayant des modèles inflationnistes ou déflationnistes.