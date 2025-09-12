Qu'est-ce que Captain Ethereum (CAPTAIN)

Captain Ethereum ($Captain) is an ERC-20 memecoin launched in February 2025 and inspired by the official mascot of the ETHDenver conference, affiliated with the Ethereum Foundation. The project introduces Captain Ethereum and the Regenerates, characters in a narrative-driven world called the Etherverse. Through daily original memes, videos, and lore, the Etherverse explores themes from web3 culture. Real-world mascots debuted at ETHDenver 2025, and branding has been confirmed for ETHDenver 2026. The token features a fixed supply, a renounced contract, and permanently locked and burned liquidity. Captain Ethereum blends symbolic storytelling, grassroots meme culture, and Ethereum community heritage into an evolving cultural project.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Captain Ethereum (CAPTAIN) Livre blanc Site officiel

Prévision de prix de Captain Ethereum (USD)

Combien vaudra Captain Ethereum (CAPTAIN) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Captain Ethereum (CAPTAIN) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Captain Ethereum.

Consultez la prévision de prix de Captain Ethereum maintenant !

CAPTAIN en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de Captain Ethereum (CAPTAIN)

Comprendre la tokenomics de Captain Ethereum (CAPTAIN) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token CAPTAIN !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Captain Ethereum (CAPTAIN) Combien vaut Captain Ethereum (CAPTAIN) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de CAPTAIN en USD est de 0.00011289 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de CAPTAIN à USD ? $ 0.00011289 . Consultez le Le prix actuel de CAPTAIN en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Captain Ethereum ? La capitalisation boursière de CAPTAIN est de $ 113.55K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de CAPTAIN ? L'offre en circulation de CAPTAIN est de 1.00B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de CAPTAIN ? CAPTAIN a atteint un prix ATH de 0.0001658 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de CAPTAIN ? CAPTAIN a vu un prix ATL de 0.00010208 USD . Quel est le volume de trading de CAPTAIN ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour CAPTAIN est de -- USD . Est-ce que CAPTAIN va augmenter cette année ? CAPTAIN pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de CAPTAIN pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Captain Ethereum (CAPTAIN)