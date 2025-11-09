Prix de Captain Kuma aujourd'hui

Le prix de Captain Kuma (KUMA) en direct est actuellement de $ 0.00630829, avec une variation de 0.05 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de KUMA en USD est de $ 0.00630829 par KUMA.

Captain Kuma se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 5,682,222 et une offre en circulation de 899.99M KUMA. Au cours des dernières 24 heures, KUMA a été échangé entre $ 0.00612255 (plus bas) et $ 0.0063716 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.01017393, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.0054502.

En termes de performance à court terme, KUMA a varié de -0.71% au cours de la dernière heure et de -8.27% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Captain Kuma (KUMA)

Capitalisation boursière $ 5.68M$ 5.68M $ 5.68M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 5.68M$ 5.68M $ 5.68M Offre en circulation 899.99M 899.99M 899.99M Offre totale 899,994,369.2753474 899,994,369.2753474 899,994,369.2753474

La capitalisation boursière actuelle de Captain Kuma est de $ 5.68M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de KUMA est de 899.99M, avec une offre totale de 899994369.2753474. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 5.68M.