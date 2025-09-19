Prix de Centric Swap (CNS)
+0.63%
-3.04%
-29.02%
-29.02%
Le prix en temps réel de Centric Swap (CNS) est de --. Au cours des dernières 24 heures, CNS a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CNS est $ 0.01873632, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.
En termes de performance à court terme, CNS a évolué de +0.63% au cours de la dernière heure, -3.04% sur 24 heures et de -29.02% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.
La capitalisation boursière actuelle de Centric Swap est de $ 62.88K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CNS est de 369.59B, avec une offre totale de 369592121791.1336. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 62.88K.
Aujourd'hui, la variation du prix de Centric Swap en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Centric Swap en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Centric Swap en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Centric Swap en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|-3.04%
|30 jours
|$ 0
|-42.83%
|60 jours
|$ 0
|-61.44%
|90 jours
|$ 0
|--
What Is Centric Swap (CNS)? Centric Swap (CNS) was first conceived in December 2017. CNS is a Binance Smart Chain-based token that serves as the Centric Network’s on- and off-ramp. Centric Network itself is a dual-cryptocurrency payment network. CNS can be traded freely on cryptocurrency exchanges and offers users access to Centric Rise (CNR) along with liquidity. A decentralized protocol governs the exchange between these tokens and self-regulates the supply to meet the changes in demand. The vision of Centric is to alleviate what they see as the largest obstacle to the mass adoption of cryptocurrencies, which is price volatility. The Centric Foundation was established to advance the adoption of Centric Rise (CNR) and Centric Swap (CNS). Centric has a dual-token model that rewards adoption and stabilizes over time due to its self-regulating supply. The idea behind the model is that, when a user purchases Centric Swap from a trusted cryptocurrency exchange, they can convert it to Centric Rise and benefit from its hourly growth. This leads to the fact that at every moment when the Centric Rise is worth slightly more than Centric Swap, the user can convert CNR back to CNS and reap the rewards. This dual token system creates the conditions for a synthetic stable currency and can regulate the supply of Centric Rise to drive the market price of Centric Swap towards $1. What Makes Centric Swap Unique? The two tokens that make up the Centric dual-token model include the Centric Rise (CNR) and the Centric Swap (CNS). CNR trades at a fixed price and has hourly growth, while CNS trades at the price set by the market. At any point in time, Centric Rise can be redeemed for Centric Swap and vice versa. Holding Centric Rise grants a user predetermined hourly earnings on their investment in Centric Swap, ensured by the fact that the value of Centric Rise is constantly increasing in relation to Centric Swap. CNR trades at a predetermined price that is enforced by the Centric protocol and increases every hour when the protocol self-balances. 1 CNS will always convert to CNR at a fixed exchange rate of $1 USD of CNR. In other words, Centric Rise (CNR) stores value, is a transactional currency, has a deflationary supply and an inflationary price and an hourly yield. Centric Swap (CNS) has liquidity, is traded on exchanges, has an elastic supply and a demand indicator. The Centric Protocol governs the token exchange, regulates the supply, is immutable, is censorship-resistant and is independently audited. How Is the Centric Swap Network Secured? The Centric Protocol is governed by the Centric Rise smart contract. CNR and CNS are based on the BSC blockchain’s BEP20 standard. Centric Wallet is available where users can store their Centric Rise and Centric Swap. It has features that were specifically designed for these tokens.
MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !
Combien vaudra Centric Swap (CNS) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Centric Swap (CNS) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Centric Swap.
Consultez la prévision de prix de Centric Swap maintenant !
Comprendre la tokenomics de Centric Swap (CNS) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token CNS !
|Temps (UTC+8)
|Type
|Information
|09-18 11:44:00
|Mises à jour de l'industrie
La Fed réduit les taux d'intérêt de 25 points de base, les altcoins augmentent largement, APX bondit de plus de 309% en 24 heures
|09-18 03:09:00
|Mises à jour de l'industrie
Données : Aujourd'hui, Bitcoin a enregistré le deuxième plus grand afflux quotidien de 2025, avec 29 685 BTC transférés vers des adresses d'accumulation
|09-16 14:49:00
|Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF spot Ethereum aux États-Unis ont enregistré des entrées nettes de 359 millions de dollars, tandis que les ETF spot Bitcoin ont enregistré des entrées nettes de 259 millions de dollars
|09-16 14:26:00
|Mises à jour de l'industrie
Les tokens de l'écosystème Base sont généralement en hausse, stimulés par les nouvelles concernant "Base explorant l'émission de tokens"
|09-15 18:21:00
|Mises à jour de l'industrie
Les altcoins chutent sur toute la ligne, HIFI baisse de plus de 47% en 24h
|09-15 15:08:00
|Mises à jour de l'industrie
Classement des entrées/sorties de capitaux au comptant sur 24h : entrée nette de 30,4 millions $ pour SOL, entrée nette de 10,6 millions $ pour PUMP
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.