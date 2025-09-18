Qu'est-ce que Chadrizard ($ZARD)

Chadrizard is a meme-inspired cryptocurrency project created to combine the cultural energy of meme coins with a foundation of transparency and reliability. The project’s purpose is to provide a community-driven token that can be traded and held without concerns of hidden risks or unexpected rug pulls. Chadrizard’s main function is to stand as a recognizable and trustworthy symbol in the meme coin space, giving holders confidence that the project has been developed with clear intentions and sustainable practices.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Chadrizard ($ZARD) Site officiel

Prévision de prix de Chadrizard (USD)

Combien vaudra Chadrizard ($ZARD) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Chadrizard ($ZARD) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Chadrizard.

Consultez la prévision de prix de Chadrizard maintenant !

$ZARD en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de Chadrizard ($ZARD)

Comprendre la tokenomics de Chadrizard ($ZARD) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token $ZARD !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Chadrizard ($ZARD) Combien vaut Chadrizard ($ZARD) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de $ZARD en USD est de 0 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de $ZARD à USD ? $ 0 . Consultez le Le prix actuel de $ZARD en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Chadrizard ? La capitalisation boursière de $ZARD est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de $ZARD ? L'offre en circulation de $ZARD est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de $ZARD ? $ZARD a atteint un prix ATH de 0 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de $ZARD ? $ZARD a vu un prix ATL de 0 USD . Quel est le volume de trading de $ZARD ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour $ZARD est de -- USD . Est-ce que $ZARD va augmenter cette année ? $ZARD pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de $ZARD pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Chadrizard ($ZARD)